Zdeněk Pohlreich je šéfkuchařem v pražské restauraci Café Imperial a v Praze vlastní též minimalistickou restauraci Divinis. Kromě účinkování v televizi sepsal gurmán také knihy receptů Vejce nebo slepice či Prostřeno bez servítků, působí též v Pražském kulinářském institutu a učí na Střední škole gastronomické a hotelové.

Specialitou Zdeňka Pohlreicha jsou telecí líčka na červeném víně s bramborovou kaší a restovanou zeleninou se žampiony, jehněčí kolínko na majoránce se smetanovým špenátem nebo steak ze zralé roštěné s omáčkou Bordelaise a pečenou zeleninou. Základním pravidlem prvotřídního gurmána přitom je: vezmi co nejkvalitnější suroviny a udělej s nimi co nejméně.

Těsně před revolucí Zdeněk Pohlreich se svou první ženou emigroval napřed do Nizozemska a poté i do Austrálie, kde dělal šéfkuchaře ve francouzské restauraci La Guillotine v Adelaide. Po návratu do Česka nastoupil do pražského hotelu Renaissance, pak byl šéfkuchařem v hotelech Villa Voyta, Radisson SAS a Marriott.

Populární Ano, šéfe! je inspirovaný britským pořadem Hell's Kitchen (Pekelná kuchyně), který moderuje v Británii proslulý šéfkuchař Gordon Ramsay. Pro svůj břitký humor a ostrou mluvu jsou oba šéfkuchaři často srovnáváni.

V roce 2011 se Zdeněk Pohlreich podruhé oženil. Z prvního manželství s bývalou manželkou Naďou má syna Jakuba a dceru Terezu.