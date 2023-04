Punkové vietnamské bistro smetlo v Pohlreichově souboji luxusní restauraci

Dva tak naprosto rozdílné podniky proti sobě v Pohlreichově souboji restaurací ještě nestály a je poměrně fascinující sledovat jejich souboj v pátém pokračování hledání té nejlepší restaurace u nás. Má malé nenápadné bistro vůbec šanci?

Smíchovské bistro se jmenuje Nha Hai Hanh, tedy něco jako „Dům u dvou cibulí“, protože ho vedou Tomáš a Tiny Cibulkovi. Tomáš je úžasný kuchař, který profesní zkušenosti sbíral La Degustation, kde se také seznámil s Tiny, která tam při vysoké škole brigádničila. A když ho vzala s sebou do Vietnamu a ochutnal jejich autentickou kuchyni, zatoužil to přenést do Prahy.

A protože to není žádný troškař, přenesli to se vším všudy – i s autentickým plastovým nádobím a letáky na stole místo ubrusu, takže vás jídlo „od cibulek“ dokáže pocitově přenést úplně dokonale do Hanoje. Stálý lístek zde nenajdete, Tomáš vaří podle těch nejlepších dostupných surovin, a to s nefalšovanou poctivostí a láskou. „Jestli tady ještě nebyli komisaři od Michelinu, tak vůbec nechápu jako proč,“ vypadlo ze Zdeňka Pohlreicha při ochutnávce dezertu ze želé a sladkých fazolí, který si Cibulkovi připravili pro Zdeňkovy hosty.

Jako předkrm jim nabídli placky plněné masem, nudlemi a shitake a salát z vepřových oušek, jako hlavní chod karamelizovanou rybu s ananasem a hovězí kližku s datlemi, lotosem, kustovnicí čínskou a houbami. A jako třešničku zmíněné želé nebo kokosový lívanec. Hosté si na jídlo sice museli trochu počkat, protože „U cibulí“ servírují na stůl kromě dezertu vše najednou, jako ve Vietnamu. Ale nikdo si nestěžoval, všichni byli nadšeni.

Bistro „Dům u dvou cibulí“ vás chutěmi, vůněmi i atmosférou přenese do Vietnamu.

Tomáš si věřil, ale určitě byl napnutý, jak zátěžový test dopadne. A dočkal se pro svůj téměž punkový podnik od obávaného Zdeňka Pohlreicha obrovské pochvaly. Šéfkuchař Tomáš Cibulka totiž není vězněm jídelního lístku. Je schopný vařit podle toho, co má k dispozici, jeho jídlo si na nic nehraje a je úžasnou směsicí výrazných chutí a vůní a spousty bylinek.

Proti Davidovi soupeřil Goliáš

Bratři Giang Ta Bing a Khanh Ta Quoc nejsou na české gastroscéně žádnými nováčky (a možná si je pamatujete z předloňského Souboje na talíři). Jednou z jejich restaurací je Dian – v překladu „Jít jíst“ – na pražské Brumlovce. Návštěvníci zde najdou nejen výborné asijské pokrmy postavené na základu francouzské kuchyně a líznuté ohněm, takže něco podobného jinde neochutnáte, ale i příjemnou atmosféru, rodinný přístup a lahodné drinky.

Do Pohlreichova souboje Dian v čele se šéfkuchařem Petrem Brňákem připravil jako předkrm čerstvé závitky s avokádem, krevetu v tempuře s chilli majonézou a yuzu omáčkou a jelení tataki s mandarinkovou ponzou. Jako hlavní chod pak buď hovězí rendang s lanýžem nebo kuřecí špízy s vietnamským špenátem. Sladkou tečkou byla dokonalá jemná zmrzlina chlazená dusíkem. A byl to koncert, přestože hosté mohli kuchyni i obsluhu zaskočit opakovanými objednávkami vynikajících předkrmů.

Najíst se v Dianu, to je nejen chuťově silný zážitek, který si kdykoliv rádi zopakujete.

Všechno v Dianu zvládli jako profíci a hosté se shodli na tom, že toto je restaurace, kam kdykoliv moc rádi zajdou znovu. „Je velice sexy vidět lidi, kteří skvěle zvládají nějaké řemeslo a umí něco udělat rukama. Jídlo je prostě život,“ mohl k tomu jenom dodat Zdeněk Pohlreich, který už se těšil na souboj kuchaře proti kuchaři ve své restauraci Next Door.

Ukázaná platí, což rozhodování neusnadnilo

Sympatické bylo, s jakou pokorou a respektem tito dva soupeři přistupovali ke vzájemnému duelu, kdy museli společně během hodiny naservírovat dvaceti hostům vybraný předkrm a hlavní chod. Aby to neměli tak snadné, vybral jim Zdeněk Pohlreich jako hlavní surovinu něco tak triviálního jako je kuře.

Vytvořit z kuřecího masa něco nezapomenutelného, není vůbec jednoduché a není tedy divu, že oba týmy byly tímto chytrým zadáním poměrně zaskočeny. Společným cílem musí být spokojený host, takže soupeřící šéfkuchaři museli bojovat za svůj podnik a zároveň spolupracovat.

Souboj Dianu (vlevo) a bistra Nha Hai Hanh se nesl v duchu vzájemného respektu uznávaných profesionálů a sympatické rivality s chutí dokázat, kdo je nejĺepší.

Dian se rozhodl pro své dvouchodové menu připravit knedlíčky s konsomé z krevet s limetkovým kaviárem, jejich hlavním chodem bylo plněné kuřecí křídlo s kroketou z batátů a pikantní salát z papáji a manga s chipsy z kuřecích pařátků. Chtěli, aby hosté viděli zvládnuté techniky i chuťový rukopis Dianu.

Cibulkovi se rozhodli připravit jako předkrm rýžovou kaši s kuřetem dochucenou citronovou trávou se žloutkovou pěnou a rýžovým chipsem. Jako hlavní chod podávali kuřecí rolku s masem z vykostěného stehna s čínským salátem, karamelizovanými na zázvoru. Tiny si byla naprosto jistá, že to jídlo je dokonalé a těšila se, že její manžel Tomáš dokáže, jaký je úžasný kuchař-srdcař, přestože vaří v punkovém podniku na Smíchově.

Rivalita a kuchařská soudržnost zároveň – tedy něco, co se jen tak nevidí – to bylo úžasné sledovat v kuchyni Next Dooru i z pozice televizního diváka. A užili si to i soupeřící kuchaři a Zdeněk Pohlreich u výdeje, spolupráce šlapala na jedničku, přestože šlo o duel. Všichni vydali dokonalá jídla, hosté byli maximálně spokojení, Zdeněk Pohlreich byl z naprosto profesionálního výkonů všech zúčastněných nadšen. I z ochutnávky všech čtyř chodů. Byly dokonalé. Nicméně vítěze vybrat musel, což ho prý stálo hodně přemýšlení. A vyhrál u něj nakonec poctivý punk ze Smíchova.