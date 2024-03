Pohlreich se vrátil do rodné stáje. V Česku na grilu je mírný jako beránek

Záleží na tom, co od pořadu člověk čeká. Rozhodně nelze počítat s nějakou edukací, k tomu slouží jiné pořady, ale nebyl by to Pohlreich, aby si nějakou tu praktickou radu v průběhu neodpustil.

Což je dobře, protože v začínající grilovací sezoně se každá vychytávka může hodit. Ostatně pusťte si video, které osvětlí, proč se nám občas na mřížku přichytí ryba.

Vyřazovací soutěž bude mít celkem deset dílů. Soutěží vždy dvojice, rodinných příslušníků nebo kamarádů. Vítězné duo si odnese výhru půl milionu korun, což soutěžící může vést k řevnivosti a bojovnému soustředění.

Podle prvního dílu však na nějaké schválnosti a vtípky jeden proti druhému vůbec nebyl prostor. Soutěžící měli co dělat sami se sebou a vůbec neměli čas sledovat, co dělají ostatní. Nervozita se podepsala na jejich výkonu, že dokonce některým vyhasl gril, což je při grilování na dřevěném uhlí docela problém.

Česko na grilu Pořad můžete sledovat každou sobotu večer na Primě, anebo týden předem na Prima+.

Hlavní porotci však byli milosrdní a snažili se pomoct vlídnou radou, jak se ze šlamastyky dostat. Až se člověku posteskne po prvních pořadech Ano, šéfe!, kdy Pohlreich chrlil jednu ostrou hlášku za druhou. Ale jak sám Pohlreich přiznal, s rostoucím věkem je smířlivější a má víc pochopení pro cizí chyby.

A jak to celé dopadlo? Překvapivě podle schématu obdobných pořadů. V prvním dílu proběhlo „milostivé léto“. Po dlouhých napínavých odmlkách nakonec do druhého kola odešli všichni soutěžící s tím, že se příště už skutečně bude vyřazovat.