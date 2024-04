Ryby jako oříšek. Soutěžící na grilu bojovali s filetováním i opékáním

Zdeněk Pohlreich s Martinem Svatkem vymysleli „zákeřnou“ fintu. Každá soutěžní dvojice si totiž vybrala anonymní surovinu a teprve když otevřela chladicí box, dozvěděla se, že má co do činění s rybou, kterou možná ještě nikdy nedržela v ruce.

Navíc každá ryba má trochu jinou stavbu kostí, takže vyfiletovat ji je pak otázkou pokusu a omylu. Výsledkem je pak ohromné množství odpadu.

„Vezměte si, že za kilo této ryby zaplatíte osm set. Když ji nevyužije dokonale, vyhodíte polovinu peněz do kanálu. A k tomu jste se právě chystaly,“ rozčiloval se Pohlreich, když uviděl výsledek práce Rity s Jeanou s mořským jazykem.

Tentokrát zklamali Danny s Danielou. Projevilo se, že ryby nepatří mezi suroviny, které by běžně grilovali. A navíc se pořád „perou“ s tím, aby se pokusili vyhovět chutím porotců.

I do ryby se pokusili přinést trochu mexické kuchyně, nic proti tomu, ale jak se pokoušeli zkrotit své chuťové buňky, totálně pokrm nedochutili. „Toto není špatně dochucené, toto není nijak dochucené,“ zněl verdikt.

Zato Dominika s Denisou se popasovaly s grilovanými sardinkami na jedničku. A také Roman s Janou, kteří navíc za svůj výkon získali pochvalu od laické poroty a tím i odznáček za vítězství v tomto kole, se tentokrát „pochlapili“.

Rozstřel byl tentokrát pro soutěžící atypický. Zatímco v předchozích dílech byl rozstřelový úkol z opačného pólu, tentokrát vyfasovali krevety a dostali jednoduchý úkol: udělej s nimi, co tě napadne, hlavně aby to byly nejlepší krevety tvého života.

Soutěž se vrátila ke grilování na dřevěném uhlí a soutěžící po předchozích zkušenostech už pochopili, že musí začít ohněm. Už jen proto, že na úkol měli jen hodinu.

Pohlreicha trochu vyhodily z konceptu Rita s Jeanou, když se rozhodly ugrilovat špíz v kombinaci s ananasem. Moc si neuměl představit, jak to dohromady bude chutnat.

Při závěrečném hodnocení však porotci museli uznat, že jejich kombinace je vynikající. Stejně tak pochválili i „Mexikány“ a Dona s Michaelem. Až mezi soutěžícími vznikla pochybnost, zda režie pořadu nezvolí další díl, kdy se nebude vyřazovat.

Česko na grilu Pořad můžete sledovat každou sobotu večer na Primě, anebo týden předem na Prima+.

Ale nakonec ne. Nakonec to bylo úplně jinak. „Podle krevet nakonec rozhodovat nemůžeme, ty byly všechny výborné. Takže budeme rozhodovat podle příloh a omáček,“ zazněl hlas poroty.

U Dannyho s Danielou zabodovalo, že se vrátili ke kořenům svého vaření, Rita s Jeanou zaujaly svou kombinací s ananasem, který pokrm příjemně osvěžil.

Nakonec skončili Don s Michaelem. Bylo to nejlepší jídlo, co jste tady předvedli, ale chtělo by to, abyste začali vařit víc přímočaře a ne tolik na efekt. Pak se stanete výbornou dvojicí grilařů,“ zhodnotil na závěr Zdeněk Pohlreich.