Pohlreich v souboji ocenil zkušenost, pankáči s pravidly skončili druzí

V Pohlreichově souboji restaurací se utkalo dvanáct výtečných restaurací. Do finále se probojovaly dva podniky s naprosto odlišnými koncepcemi: pražská restaurace Salabka pod vedením Petra Kunce a olomoucká restaurace Long Story Short pod vedením Petra Heneše.

„Ve finále oba finalisté připravili tříchodové menu pro třicet lidí. Jako vždy opět velkou roli hrál čas, ale tentokrát všichni hosté měli příležitost ochutnat všechno,“ přiblížil podobu závěrečného dílu Zdeněk Pohlreich.

Týmy Salabky i Long Story Short uvařily i všem účastníkům souboje, kteří neměli to štěstí dostat se až do finále. O to větší závazek byl pro obě restaurace ukázat, že místo ve finále si doopravdy zaslouží.

Důležitou roli měly i tři food kritičky, které se zúčastnily předchozích kol a byly významným poradním hlasem Zdeňka Pohlreicha při volbě vítěze.

„Při natáčení pořadu jsem se potkal se skvělými lidmi, kteří tu práci očividně milují. Dělají ji skvěle. A hodně se mi líbily i vztahy, které měli mezi sebou. Jak se soutěžící chovali v jednotlivých výzvách. Byli kolegiální a velmi profesionální,“ hodnotil natáčení Zdeněk Pohlreich.

„Gastronomie u nás ušla velký kus cesty od té doby, co spolupracuji s televizí, což je zhruba patnáct let. Vůbec se nemusíme stydět za restaurace, co tu máme,“ neztrácí naději Pohlreich.

Šéf Long Story Short se považuje za pankáče s pravidly. Pro finálový večer si přichystal menu vzdávající poctu klasické české gastronomii. V jeho provedení to však znamená rozebrat české chutě a dát pokrmu novou moderní tvář.

Petr Kunc ze Salabky by zase chtěl vyjádřit úctu těm, se kterými se v profesním životě setkal, a vzít si z toho to nejlepší, co od nich pochytil. Takže se setkali David s Goliášem, řečeno slovy Petra Heneše z Long Story Short, který je oproti Salabce přece jen mladým podnikem a se zkušenostmi soupeře se nemůže srovnávat.

Navíc jejich filozofie je naprosto odlišná. Zatímco z Kunce vyloženě „stříká“ jeho sebevědomí a touha stát se nejlepším českým kuchařem, Heneš je daleko skromnější a daleko víc mu záleží hlavně na atmosféře a pohodě mezi spolupracovníky.

Přesto oba podniky dosahují nevídaných výsledků. Jen musíte mít odlišná očekávání. Zatímco v Salabce zažijete dokonale namazaný stroj na zážitky, v Long Story Short možná víc neobvyklých překvapení. Vlastně by měl každý milovník dobrého jídla navštívit obě restaurace, aby si mohl udělat obrázek sám a ochutnat, který přístup mu víc vyhovuje.

Nakonec to vyhrála větší zkušenost. Takže poslední slova Zdeňka Pohlreicha: Vítězem se stává (tradiční dlouhé odmlčení) Salabka. Na druhou stranu se na podobný souboj určitě můžeme za čas těšit znovu. Ne nadarmo se soutěž jmenuje Pohlreichův souboj restaurací. A na Voyo je označený jako první řada.