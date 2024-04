České dráhy hledají nové sídlo. Musí být v docházkové vzdálenosti od vlaku

Právě vzdálenost vltavského nábřeží od nejbližší vlakové stanice uvádí dopravce jako jeden z hlavních důvodů, proč je současné umístění sídla nevyhovující. Z Masarykova nádraží je to pěšky osmnáct minut a z hlavního jde o půlhodinovou procházku. V zadávací dokumentaci tak vytipoval tři lokality, kde si své nové sídlo představuje. Kromě logického umístění na hlavním nádraží, kde v současnosti sídlí Drážní úřad, připouští stěhování do Holešovic nebo do Libně.

Vymezení těchto lokalit je navíc velmi úzké. Například vyžadovaný perimetr u Libeňského nádraží je na severu ohraničený ulicí Sokolovská a na jihu zhruba křižovatkou ulic Spojovací a K Žižkovu. Ze západu kružnici uzavírá křížení ulic Drahobejlova a Českomoravská a na východě oblast libeňské výpravní budovy.

Vhodná lokalita u Libeňského nádraží by se měla nacházet v poměrně blízké vzdálenosti – mezi ulicemi Sokolovská na severu a K Žižkovu na jihu. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Každý krok navíc přitom bude hrát roli. Čím blíže se nabízená lokalita bude blížit středu nádraží, který je v dokumentaci označen na jednom z plánků, tolik bodů bude mít daný uchazeč šanci získat. A nejde přitom o žádné podřadné kritérium. Bodovou hodnotu má stejnou jako referenční zakázky, kterými uchazeči budou dokazovat, že v posledních deseti letech vyprojektovali alespoň tři obdobně rozsáhlé objekty.

Dráhy totiž shání budovu s kancelářemi pro bezmála 1 400 zaměstnanců se všemi náležitostmi, jako jsou konferenční místnosti nebo parkovací místa pro osmdesát aut. Obdobnou hledali i v roce 2018. Tehdy ale šlo o patnáctiletý pronájem, výběrové řízení skončilo s nepořízenou a firma tak musela prodloužit smlouvu s ministerstvem dopravy.

Budova na Nábřeží Ludvíka Svobody totiž byla v roce 1932 postaveno jako sídlo ministerstva železnic. Když po roce 1989 z ní byl vystěhován Ústřední výbor Komunistické strany Československa, převážilo v tomto dvojslovném názvu slovo ministerstvo a železničáři se tak v budově ozdobené okřídlenými koly dostali pouze do nájmu. V posledních letech jim přitom bylo naznačováno, že by mohli hledání nové budovy urychlit.

„Jsme tady v nájmu. A vlastník, kterého máme, by dokázal tyto prostory využít jiným způsobem. My tento přístup trochu vítáme a je to pro nás impuls podívat se, jaká možnost by pro nás na trhu existovala,“ uvedl při nedávném představování hospodářského výsledku Českých drah jejich generální ředitel Michal Krapinec.