VIDEO: Mrknete a vše se promění. Patnáctiletá La Putyka láká na Okamžik

Už patnácté výročí svého založení letos slaví oblíbený novocirkusový soubor Cirk la Putyka. „Za těch patnáct let to bolelo nesčetněkrát. Je ale krásné, že tam zůstává ta vášeň a touha pokračovat. Je dobré se občas dostat na dno, protože ten výstup zpátky je o to euforičtější,“ uvedl pro iDNES.tv zakladatel a lídr souboru Rosťa Novák ml.

Právě v rámci zmíněného jubilea chystá Cirk La Putyka novinku Okamžik. Tou zároveň zahájí letošní provoz šapitó Azyl78, tedy scény sídlící na pomezí pražského Výstaviště a Stromovky, která se letos otevře už počtvrté.

Tvůrci Okamžiku (který režíruje finský režisér a dlouholetý spolupracovník souboru Maksim Komaro, zároveň umělecký šéf finského souboru Circo Aereo) slibují dosud neviděné disciplíny. Diváci se zde vedle dalšího dočkají vzdušné akrobacie, dynamické pozemní akrobacie, překvapivé manipulace s každodenními předměty, chůze po skleněných střepech, teeterboardu, skoků na trampolíně i trochy magie a vizuálního divadla.

„Mým cílem je vměstnat celou patnáctiletou historii do tohoto ‚okamžiku‘ – ´mrknutí oka´. Během večera se nějakým volným způsobem objeví všechna předchozí představení. Na druhou stranu vytvářím zcela nové dílo, které se bude dít právě teď a tady,“ hlásí Komaro.

Novinka, jejíž součástí bude i živá kapela, volně navazuje na velký projekt Cesty, kterým Cirk La Putyka zaujala v posledních ročnících svého letního hraní. „Mrknete a vše se v okamžiku promění. Jako kdyby se odhrnula opona a odhalil se vám svět fantazie a představivosti. Otevřete oči na zlomek sekundy a vidíte mnohem více, než zvládnete v tu chvíli pojmout,“ láká ještě režisér a vysvětluje tak název premiéry. Okamžik bude v Azylu78 k vidění každý den mezi 2. a 25. květnem.