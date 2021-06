Trhané maso je cestou, jak nakrmit regiment a přitom neutratit

Trhané maso je velkou módou, která k nám přišla z Ameriky. Jeho tajemstvím je to, že se velký kus masa peče dlouho při nízké teplotě tak, aby se nakonec úplně rozpadalo. Že to lze připravit i na grilu, dokazuje Zdeněk Pohlreich v posledním dílu sedmé série pořadu Rozpal to, šéfe!