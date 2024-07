Dům vlastně koupili kvůli zahradě, učarovala jim i zarostlá. Dnes je to ráj

„Skoro bych řekla, že jsme dům koupili kvůli zahradě, která má úchvatných, zhruba 600 m2,“ popisuje čtenářka příběh své zahrady přihlášené do soutěže Nejkrásnější zahrada. Celých 9 let se snaží vytvářet z ní přírodně laděnou zahrádku se spoustou života, a zdá se, že se jí to daří.

Výrazných změn zahrada doznala loni. „Opustila mě milovaná fenka Barunka, tak jsem ze stesku i přes svoje zdravotní problémy překopala půlku zahrady. A musím říct, že ta dřina a pot stály za to,“ píše paní Helena.

Malinkaté jezírko proměnila v mnohem větší, a kolem něj vybudovala džungli a další kamennou zídku. „Odměny jsem se dočkala v podobě návštěv dalších druhů ptáků a neskutečného množství hmyzu u vody i na květinách,“ popisuje, že jezírko má pozvolný vstup, aby měli ptáci koupací pláž a neutopili se. „Soused říkal, že tu v životě tolik ptáků neřvalo, než jsme se nastěhovali. Dokonce i ježci si k našemu jezírku našli cestu,“ dodává.

Cesta podél bazénu, která jen tak příjemně únosně zarůstá travou. Milovaná houpačka pod ořechem, udřevníku a nedaleko ohniště.

Kromě několika nezbytných krmítek mají na této zahradě i hnízdní budky, což bývá ve městě vzácnost, a tak není divu, že se tu líbí sýkorkám i rehkům. „Vloni jsme měli i ptáčátka stehlíků, hnízdili tu kosáci,“ popisuje čtenářka.

Pro výše zmíněné ježky má tato brněnská zahrada v inventáři i ježčí domky. Sice tu nebydlí, protože se na zahradě pohybují psi, ale chodí sem dírami v plotě na gáblík a napít se. Paní domu a zahrady je jim za to vděčná, protože pokaždé zhltnou i nějaké ty slimáky.

Hmyz si tu také přijde na své, hmyzí domečky tu jsou komplet obsazené. „Je tu mimo jiné spousta druhů čmeláků a včelek samotářek, například drvodělkám se líbí u dřevníku,“ popisuje obdivovatelka všeho živého, co na její městské zahradě našlo vzácné útočiště. A vzpomíná, jaká to byla radost, když se u nich před šesti lety objevily první dvě ještěrky. „Dnes už je to tady jako na dálnici, člověk musí pořád koukat pod nohy,“ dodává nadšeně.

Úžasný zpěv ptáků na své zahradě vnímá jako poděkování za vodu a potravu – a hlavně jako pohlazení po duši uprostřed města. I když je zahrada jedna nekonečná práce, dělá ji ráda. „Teď třeba zrovna měníme betonovou cestu za kameny usazené do trávníku, aby pejsek rodičů nemusel běhat po rozpáleném betonu, a aby se zahradě ulevilo od těžké jednolité dlažby,“ popisuje aktuální vylepšování.

Do budoucna chce, aby se zahrada potřebovala co nejméně údržby. „Stačí, když ji necháte žít a květiny se vám samy vysemení, záhony se zahustí a je méně plevelu. A všichni její obyvatelé se vám nějak odvděčí,“ uzavírá paní Helena s tím, že svou zahradu miluje a je za ni nesmírně vděčná.