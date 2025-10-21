Podzimní prázdniny 2025: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Matouš Waller
  9:13
Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2025 těšit na pětidenní volno.
Konkrétní termíny podzimních prázdnin pro každý rok stanovuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nemají pevně daný termín, letos připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2025.

Školáci v říjnu do lavic nemusí obvykle okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října. Užijí si tak celkem pět volných dní.

Podzimní prázdniny v dalších letech
2025pondělí 27. a středa 29. října
2026čtvrtek 29. a pátek 30. října
2027středa 27. a pátek 29. října

Kdybyste chtěli namítat, že to za nás nebylo, měli byste částečně pravdu. V 80. letech bývalo jen volno na státní svátky. Ministerstvo školství v roce 1980 zavedlo jednodenní podzimní volno, často spojené s dušičkami 2. listopadu.

V 90. letech se začaly prázdniny vyhlašovat na dva dny, konkrétně 26.–27. října, pokud to připadalo na pracovní dny. Až po roce 2000 byly podzimní prázdniny pevně zakotveny v organizaci školního roku. Nyní se dvoudenní prázdniny pravidelně vyhlašují na dobu kolem státního svátku 28. října.

Podzimní prázdniny na vysoké

V akademické sféře se s termínem prázdniny nesetkáte. Studenti některých fakult se ale mohou těšit alespoň na jednodenní přestávku od přednášek, navázanou na svátek 28. října. Volno si fakulty určují samostatně – v harmonogramech se objevuje jako děkanský den.

Podzimní prázdniny 2025: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2025 těšit na pětidenní volno.

21. října 2025  9:13

