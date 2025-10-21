Konkrétní termíny podzimních prázdnin pro každý rok stanovuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nemají pevně daný termín, letos připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2025.
Školáci v říjnu do lavic nemusí obvykle okolo víkendu nejblíže ke Dni vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října. Užijí si tak celkem pět volných dní.
|Podzimní prázdniny v dalších letech
|2025
|pondělí 27. a středa 29. října
|2026
|čtvrtek 29. a pátek 30. října
|2027
|středa 27. a pátek 29. října
Kdybyste chtěli namítat, že to za nás nebylo, měli byste částečně pravdu. V 80. letech bývalo jen volno na státní svátky. Ministerstvo školství v roce 1980 zavedlo jednodenní podzimní volno, často spojené s dušičkami 2. listopadu.
V 90. letech se začaly prázdniny vyhlašovat na dva dny, konkrétně 26.–27. října, pokud to připadalo na pracovní dny. Až po roce 2000 byly podzimní prázdniny pevně zakotveny v organizaci školního roku. Nyní se dvoudenní prázdniny pravidelně vyhlašují na dobu kolem státního svátku 28. října.
Podzimní prázdniny na vysoké
V akademické sféře se s termínem prázdniny nesetkáte. Studenti některých fakult se ale mohou těšit alespoň na jednodenní přestávku od přednášek, navázanou na svátek 28. října. Volno si fakulty určují samostatně – v harmonogramech se objevuje jako děkanský den.