O podzimních prázdninách lze v kraji vyrazit na památky nebo za upíří hrou

Ty začínají dnes a trvají do konce týdne – ovšem v některých městech či na jednotlivých školách jsou prodloužené ještě o ředitelská volna kvůli zamezení šíření covidu-19. Rodiče tak byli postaveni nejen před nutnost zajištění hlídání, ale i volbu programu. Kam tedy lze v kraji zavítat tento týden, který by měl podle předpovědí meteorologů nabídnout obstojné počasí?



1 Jak vypadal šlechtický podzim

Stylové završení návštěvnické sezony plánují v Muzeu Velké Meziříčí, sídlícím na tamním zámku. O víkendu se tam mohou zájemci vypravit na speciální kostýmované prohlídky, které přiblíží, jak kdysi vypadal podzim na šlechtickém sídle.

„Návštěvníci se dozví, co vše bylo třeba v období podzimu na zámku nachystat, jak se topilo či jakým kratochvílím se šlechta v minulosti věnovala. Opomenuta nezůstane ani tematika lovů, stolování či módy. Zpestřením pak bude výlet do minulosti v podobě historických fotografií,“ nastínila program Lucie Pavelcová z muzea.

Prohlídky, na něž je nutné se kvůli omezené kapacitě předem registrovat, se konají vždy v celou hodinu, od 13.00 do 17.00. Dospělí zaplatí 80 korun, děti polovic.

2 Dům přírody láká i na hledačku

Od 27. do 31. října mohou výletníci načerpat nové vědomosti i podzimní atmosféru v Domě přírody Žďárských vrchů v Krátké na Novoměstsku. Návštěvu expozice, jež přibližuje tamní přírodu i vývoj okolní krajiny, zpestřuje během prázdnin i speciální dětská hledací hra s názvem Kam se poděl Ruddy Hill.

„Všechny malé detektivy, kteří záhadu vyřeší, pak čeká drobná odměna,“ uvedla za pořadatele Marie Rajnošková.

V rámci prohlídky Domu přírody mohou příchozí obdivovat i podzimní výstavu a po návštěvě expozice lze vyrazit třeba ještě na túru do krajiny Žďárských vrchů. Ta je nyní zahalená do pestrých podzimních barev a nabízí překrásné scenérie.

3 O prázdninách to roztočí Větrník

Ačkoliv prohlídky třebíčského větrného mlýna na Kanciborku skončily oficiálně už s koncem září, možnost zamířit do této nově otevřené třebíčské památky nakonec návštěvníci mají i během podzimních prázdnin.

Takzvaný Větrník bude veřejnosti přístupný od 28. do 31. října, a to v době od 10 do 17 hodin. Ve stejnou dobu budou moci lidé vystoupat rovněž na městskou věž a pokochat se výhledem na město. Svátek 28. října lze v Třebíči využít také k návštěvě Zadní synagogy, kde se mezi 13. a 16. hodinou, vždy v celé hodiny, konají kostýmované prohlídky s židovskými tanci.

Účast na této akci je však potřeba dopředu zarezervovat. Vstupné činí 100 korun.

4 Odvážní půjdou ve stopách upíra

Pověst říká, že ve Žďáře nad Sázavou byl pochován poslední český upír. Zda je tomu skutečně tak a kudy vedly stopy tohoto ukrutného správce Ulricha se dozví odvážlivci, již se zúčastní nejnovější stopovací hry. Tu si na podzimní prázdniny připravila žďárská organizace Active – středisko volného času.

„Rádi bychom podobné hry připravovali pravidelně na všechny prázdniny, odezvu máme velmi kladnou,“ uvedla Zdenka Volavá, která je s kolegyní Lucií Chromou pod akcí podepsána.

Hrací kartu si zájemci mohou za 50 korun vyzvednout v cukrárně U Tří hvězd v Santiniho ulici denně mezi 10. a 18. hodinou. Dle uvedených souřadnic pak musí najít osm stanovišť. Na každém je část pověsti a šifrovací klíč, pomocí nějž účastníci rozluští šifru a zlomí tak kletbu. Za správné řešení si navíc mohou v cukrárně vyzvednout i odměnu. Hrát lze již od 24. října až do neděle 31. října.

5 Do památek letos naposledy

Poslední říjnové dny mohou lidé využít ještě k návštěvě některých památek, jež se pak už s listopadem ukládají k „zimnímu spánku“ a kromě výjimečných akcí tam sezona začne opět až na jaře. Jde například o hrad Kámen, Roštejn a Lipnice nebo zámek v Náměšti nad Oslavou či Jaroměřicích nad Rokytnou. Ale závěr sezony si tam lze vychutnat se vším všudy. Například na hradě Kámen na Pelhřimovsku mohou zájemci využít ještě speciální prohlídky určené pro rodiny s dětmi, a to 30. a 31. října. Je ale nutné si je předem zamluvit.

6 Přehlídka dýní už jen do neděle

Nekonečná přehlídka dýní všech velikostí, druhů a barev je k vidění na statku U Pipků v Nové Vsi u Leštiny na Havlíčkobrodsku. Oblíbený podzimní výletní cíl, kde návštěvníci najdou i nejrůznější atrakce pro děti a mohou si tam dýně rovněž zakoupit, má otevřeno po celé podzimní prázdniny mezi 10. a 18. hodinou. Posledním dnem, kdy lze do takzvaného Dýňového světa zavítat, je neděle 31. října.