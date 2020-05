Pohádkově krásná Telč nabízí turistům vše v kompaktním balíčku

Přijměte pozvání do města, kterému se přezdívá renesanční perla Vysočiny či moravské Benátky. O jeho slávu se nejvíc zasloužil osvícený Zachariáš z Hradce.

Největší chloubou města je historické náměstí pojmenované po zmíněném šlechtici. Je lemované honosnými měšťanskými domy s podloubími a bohatě zdobenými štíty a částečně i zdejším zámkem.

Už od roku 1992 je historické jádro zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Telč je atraktivním turistickým cílem nejen pro Čechy, což dokládá i skutečnost, že se dostala mezi 25 tipů na nejlepší výlet v roce 2020 podle cestovatelského časopisu National Geographic.

Pradávná minulost Telče je opředená tajemstvím a legendami. Podle jedné pověsti bylo město založeno prý už na konci 11. století. A pokud to není pravda, jisté je, že existenci Telče zaznamenal ve svém životopisu sám císař Karel IV. (to jsme se posunuli do 14. století). Ovšem největší rozkvět zažila v 16. století díky šlechtici Zachariášovi.

Právě ten sem pozval italské stavitele, kteří upravili vodní pevnost s gotickým hradem na renesanční sídlo a otisk dobové architektury zanechali také na domech na náměstí. Musíme však podotknout, že i když se o Telči nejčastěji mluví jako o městu renesance, najdete zde i stopy jiných slohů, například románského, gotiky, baroka či klasicismu.

Jako na dlani

Pro Telč je charakteristické, že historicky nejcennější objekty jsou soustředěny téměř na jednom místě, a sice na historickém náměstí Zachariáše z Hradce, na jehož konec navazuje zámek.

Když začnete právě na zámku, vyberte si z několika prohlídkových okruhů, mezi něž patří i zámecké podzemí (jeho prohlídky začínají od května), které vlastně fungovalo jako provozní zázemí a také jako bezpečnostní systém.

Prostory jsou napojeny na síť podzemních chodeb vybudovaných pod náměstím. V rámci základního okruhu zase uvidíte mimo jiné slavný Zlatý sál s kazetovým vyřezávaným stropem. A nádvoří i zahradu s klasicistním skleníkem si prohlédnete bez průvodce.

Slavné pohádky V Telči se natočily desítky snímků, mezi nimi také slavné pohádky.

Tou první hvězdnou se stala Pyšná princezna . Ale pozor, netočila se zde slavná scéna o zavázání střevíčku, za tímto záběrem byste museli do Hluboké. Telčský zámek včetně zahrady hrál sídlo krále Miroslava .

, když arkádami na zahradě procházel královský průvod. A rybník, do něhož spadl princ Jaroslav v nerovném souboji, je kousek odsud v oboře hradu Rotštejn. Nejvíc si město patrně vybavíte díky pohádce Z pekla štěstí, Telč hrála v obou dílech, a tak se na plátna kin dostala zámecká zahrada i náměstí Zachariáše z Hradce, na němž „přistál“ drak.

Když ze zámku zamíříte na historické náměstí, jistě nepřehlédnete dvě kašny ani Mariánský sloup, omrkněte také kostel sv. Jakuba i kostel sv. Ducha, oba mají vyhlídkové věže a ta na „Duchovi“ je prý nejstarší dochovanou pozdně románskou stavební památkou v Telči.

Zaujme také bývalá jezuitská kolej, zbytky městského opevnění, vstupní brány a jiné architektonické skvosty.

Trojice rybníků

Historické jádro je pozoruhodné také jakýmsi přírodním „lemem“ tvořeným rybníky. Z hrází Štěpnického i Ulického rybníka se otevírají hezké výhledy do okolí, přičemž Ulický rybník se ještě napojuje na Staroměstský, který ve své spodní části objímá Staré Město s kostelem Matky Boží.

Na hrázi Staroměstského rybníka ještě uvidíte parní mlýn a nedaleko od něj zase židovský hřbitov. Kdybyste pokračovali od hřbitova dále, dostanete se k rozhledně na Oslednici. Když nebudete líní vyšlápnout 176 schodů, budete mít městečko jako na dlani a navíc spatříte hrad Rotštejn a ještě Javořici, nejvyšší horu Českomoravské vrchoviny.

Dejte si do těla

Jestli se chcete rychle zorientovat, případně načerpat další inspiraci a tipy na procházky, podívejte se na web města. Kromě trasy, která vede kolem třech rybníků, se můžete vydat „po stopách kamene“, což je vlastně trochu jiný pohled na architekturu města napříč staletími ve spojitosti s místním kamenem – žulou.

Zaujme i vycházka ke kapli sv. Karla Boromejského, nebo ta, která mapuje kroky Bílé paní (traduje se, že občas byla k vidění i na zámku a na Zelený čtvrtek rozdávala sladkou kaši).

Zámek Telč

A více poznat přírodu kolem Telče se zase dá díky naučné stezce Lipky. Telč a okolí si tak můžete užít pěkně po svých nebo na kole, ovšem jde to i na koni. Přímo ve městě si sportuchtiví můžou dát do těla ještě v lanovém centru nebo kousek odsud na golfovém hřišti.



A kdybyste chtěli opravdu lážo-plážo aktivitu, vydejte se zpět ke Štěpnickému rybníku, za hezkého počasí se tu pronajímají lodičky a šlapadla, půjčovnu najdete u Dolní brány v ulici Na Baště. V Telči je prostě vše hezky na dosah.

Několik tipů navíc

Už jsme si řekli, že pod zámeckým areálem a mnoha domy na náměstí Zachariáše z Hradce se skrývají středověká sklepení. Část je zpřístupněna, tak si vezměte baterku a jděte si koupit vstupenku do infocentra na témže náměstí.

Malí i velcí kluci si přijdou na své v Muzeu techniky, ale protože je tu mnohem víc než jen staré automobily, má čím zaujmout i něžné pohlaví.

Ve městě je Muzeum Vysočiny, místní galerie a určitě doporučujeme zajít do Telčského domu, což je muzeum historie a legend z Telče a okolí. A je opravdu zábavné a hravé, aby se dospělí nenudili, děti se pobavily a všichni se něco nového dozvěděli.

Máte-li cestu kolem, určitě se stavte. Telč vás bude bavit po všech stránkách.