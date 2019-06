Za ztracené zavazadlo lze získat odškodné až 33 tisíc korun

Obavu, že zavazadlo nedoputuje spolu s vámi do cílové destinace, zná asi každý, kdo někdy cestoval letadlem. Pokud by se změnila v nepříjemnou realitu, je nezbytné tuto skutečnost ihned řešit na místě.

„V celním prostoru každého letiště je vám k dispozici přepážka pro reklamaci zavazadel – tzv. Lost baggage/luggage nebo baggage claim,“ vysvětluje František Herynk, ředitel společnosti Click2Claim, která se specializuje na pomoc cestujícím při potížích s jejich letem.

Pracovníci přepážky vás požádají o útržek zavazadlového lístku, který jste obdrželi při odbavení spolu s palubní vstupenkou. Dále je potřeba zavazadlo popsat, uvést jeho barvu, rozměr a podobně.



Poté s vámi na přepážce sepíší tzv. PIR protokol (Property Iregularity Report) a dostanete telefonní číslo, na kterém je možné se informovat o stavu reklamace. „Naprostá většina zavazadel se najde a pracovníci dopravce vám je dovezou,“ mírní obavy Herynk. Udejte proto místo, kam vám je mohou doručit.

Hygienické potřeby ano, luxusní oblečení ne

Za zpoždění v přepravě zavazadel nepřísluší podle mezinárodního práva žádná kompenzace. Lhůta, kdy se zavazadlo považuje jen za zpožděné, přitom trvá do 21 dnů.

Zcela na holičkách vás ale letecká společnost nechat nemůže. Při zpoždění zavazadla je dopravce povinen vám proplatit náklady za nezbytné potřeby, bez kterých se po dobu zpoždění zavazadla neobejdete.

Důraz je přitom na slově nezbytné. Za nezbytné potřeby se typicky považují hygienické potřeby nebo základní ošacení. „Naopak byste se měli vyvarovat utrácení za věci, které tak úplně nezbytné nejsou. Například značkové oblečení nebo drahé hodinky pravděpodobně dopravce neuzná a neproplatí,“ vysvětluje Petr Novák, právník společnosti Vaše nároky.cz.

„Jestliže by se vám však na služební cestě ztratilo zavazadlo s oblekem, který jste měli připravený na důležitou obchodní schůzku, mohl by být nárok na proplacení nového obleku oprávněný,“ doplňuje Novák. Zkrátka, vždy záleží na konkrétních okolnostech.

Proplacení těchto nákladů lze přitom směřovat na leteckého dopravce na posledním nebo prvním úseku vaší cesty. Důležitá je zde lhůta, v níž lze tyto náklady reklamovat. Činí pouze 21 dnů od data doručení zavazadla.

Reklamaci dopravci pošlete písemně spolu s žádostí o proplacení nákladů. Ty je vhodné doložit účtenkami. Proto si je při nákupu například i hygienických potřeb pečlivě uschovejte.

Zavazadlo je ztracené po 21 dnech

Pokud zavazadlo nedorazí ani do 21 dnů po příletu, je považováno za ztracené. „V tomto případě lze požadovat od dopravce náhradu majetkové škody za zavazadlo a jeho obsah,“ říká František Herynk. Je ale důležité vědět, že pro ohodnocení zavazadla a jeho obsahu se vždy používá skutečná hodnota, kterou věc má. To znamená s přihlédnutím k opotřebení.

A kolik vlastně můžete dostat? „Celková náhrada za ztracené zavazadlo po uplynutí lhůty 21 dní je omezena částkou 4 965 SDR,“ uvedl Herynk. Tato zkratka pochází z anglického spojení Special Drawing Right, což v překladu znamená zvláštní práva čerpání. Jde o jednotnou měnovou a účetní jednotku, užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu, a v některých případech také v soukromém sektoru. Od SDR se pak odvozují hodnoty měn. Uvedených 4 965 SDR je přibližně 1300 eur, tedy zhruba 33 300 korun.

Lhůta, do kdy se o odškodnění můžete přihlásit, je ale v tomto případě výrazně delší. Škodu ze zavazadla ztraceného, či také poškozeného nebo chybějícího obsahu v zavazadle, lze uplatit do dvou let od data letu vůči dopravci na prvním nebo posledním úseku.

Drahé sportovní vybavení si raději pojistěte

Pozor ale, pokud byste s sebou vezli nějakou opravdu drahou věc. „Například sportovní vybavení je někdy upraveno zvláštními předpisy dopravce,“ upozorňuje Herynk. To se týká zejména golfového vybavení. Pokud totiž daný dopravce nemá zvláštním způsobem upravenou přepravu takového zavazadla, podléhá obecnému limitu odškodnění, což je zmiňovaných 4 965 SDR (1 300 eur).

„Pokud byste v zavazadle převáželi například drahé potápěčské vybavení v hodnotě padesáti tisíc korun, je vhodné si jej proti ztrátě připojistit,“ uvádí příklad Petr Novák. Někdy bývá možné si sportovní vybavení připojistit v rámci cestovního pojištění.

Poškozený kufr reklamujte do týdne

Častějším problémem, než je ztráta zavazadla, je ovšem jeho poškození. Reklamaci je třeba nahlásit ihned na letišti, a to opět na přepážce reklamací zavazadel.

Samozřejmě se může stát, že poškození zjistíte až doma. „Pak je možné škodu nahlásit ještě do sedmi dnů od data letu, ale v tomto případě už není zřejmé, že k poškození došlo během letecké přepravy,“ zdůrazňuje František Herynk. Letecký dopravce pak může plnění odmítnout.

Limit pro odškodnění jsou stejný, tedy 4 965 SDR, respektive 1 300 eur (cca 33 300 Kč). Dopravce zkoumá, zda je poškozené zavazadlo opravitelné. Pokud ne, může být nahrazeno novým ve stejné kvalitě. Případně může být vyplacena finanční náhrada a zde se zvažuje, jakou hodnotu kufr měl (i vzhledem k opotřebení).