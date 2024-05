Pokud zázračně nezbohatneme, vlastní zajištění na stáří je nezbytné, říká expertka

AKAT nedávno provedl průzkum, ze kterého vyplynulo, že na penzi si nespoří čtyři z deseti Čechů. To ale zároveň znamená, že šest lidí z deseti si spoří. Je to podle vás pozitivní zpráva?

Pozitivní zprávou je, že řada lidí si na penzi spoří nebo o tom alespoň uvažuje. Negativní zprávou je, že na důchod zpravidla nespoří lidé, kteří mívají nejnižší příjmy a u nichž by s ohledem na velmi nízkou očekávanou penzi spoření dávalo největší smysl. Další otázkou pak zůstává, nakolik to ti, kteří spoří, dělají efektivně. Jestli spoří dostatečnou částku, jak s úsporami nakládají, zda je investují či je nechávají ležet na účtech. Legendární tisícovka na penzijko už dávno není dostatečná s ohledem na to, kam se vyvíjí důchodový systém.