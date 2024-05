Hledám dobrého a levného zubaře na pokladnu. Pomoci může i zdravotní pojišťovna

Výše plateb pojišťoven stomatologům každoročně stoupá. Roste částka, kolik pojišťovna průměrně uhradí poskytovatelům za jednoho pojištěnce, i průměrná úhrada za jednu návštěvu.

„Platby stomatologům stoupají z roku na rok ve všech složkách – agregovaná platba, platby za vlastní výkony i platby za stomatologické výrobky,“ říká zdravotní ředitelka OZP Jitka Vojtová. Úhrada z roku 2022 na rok 2023 stoupla o více než 13,5 procenta, nárůst od roku 2018 ční téměř 48 procent.

Zvýšené výdaje potvrzují všechny zdravotní pojišťovny. A stoupá i počet žádostí o zajištění stomatologické péče.

„Zatímco v roce 2023 jsme přijali 3 155 požadavků za celý rok, v letošním roce jen za první tři kalendářní měsíce to bylo už 1 011 požadavků na vyhledání a zajištění stomatologa,“ komentuje vedoucí Asistenční služby OZP Jana Ježková.

Máme dost zubařů?

Nejčastějším dotazem klientů pojišťoven je: Najděte mi v blízkosti mého bydliště dobrého a levného zubaře.

„Hledání levného stomatologa, který je vysoce kvalifikovaný, příjemný a má hned volno, je jako čekání dívky na prince na bílém koni, nikdo takový dosud nebyl spatřen nikde na světě,“ říká s lehkou nadsázkou prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler. Podle něj je stomatologů dostatek; tvrdí, že pojišťovny jen nakoupily málo péče.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR si nechala zpracovat analýzu, která ukazuje, že dostupnost stomatologické péče se liší v závislosti na regionech. Někde je kapacita smluvních stomatologů naplněna a často tam dochází k odmítání nových klientů. Jinde byly zase zaznamenány delší dojezdové časy, vysoké množství pojištěnců na jednoho stomatologa nebo vysoký věk zubařů.

V Česku je počet zubních lékařů na počet obyvatel nad průměrem ostatních srovnatelných státu EU. V roce 2022 bylo podle dat ČSK aktivně činných téměř 8 700 zubních lékařů. To odpovídá zhruba 1 200 registrovaných pacientů na jedno pracoviště zubního lékařství.

„Problémem je nerovnoměrné rozložení stomatologických pracovišť po Česku, kdy v některých lokalitách je lékařů málo, jinde naopak nadbytek. Dalším problémem je skutečnost, že část zubních lékařů nemá o smlouvy se zdravotními pojišťovnami zájem a své služby nabízejí pouze za přímou úhradu od pacienta,“ říká Jan Mates z Vojenské zdravotní pojišťovny ČR.

Situaci v oblasti stomatologie chce zlepšit ministerstvo zdravotnictví, a to prostřednictvím novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Součástí novely jsou i změny v úhradách stomatologických výkonů a výrobků.

„Novelizací se jednak systém úhrad přizpůsobuje moderním medicínským postupům a zároveň umožňuje v případě, kdy pojištěnec požaduje lepší materiál, zaplatit pouze rozdíl v úhradě mezi plně hrazenou a částečně hrazenou variantou. Od nabytí účinnosti této novely by tak mělo docházet ke zvyšování ochoty poskytovatelů stomatologické péče přijímat do péče pojištěnce a nabízet širší spektrum plně i částečně hrazené stomatologické péče,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Ukončil váš zubař smlouvu s pojišťovnou? I to může být zejména v poslední době docela častá situace. Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům.

„Česká průmyslová zdravotní pojišťovna eviduje ročně asi 5,5 tisíce žádostí o zajištění stomatologické péče napříč celou ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že ve svém pojistném kmeni registrujeme 1,3 milionu pojištěnců, není tento počet nijak vysoký, ovšem vzhledem ke kapacitním možnostem poskytovatelů je zajišťování péče náročné,“ uvádí mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Pokud i vy hledáte zubního lékaře, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, měla by vám pomoci. Nebo využijte online formulář ministerstva zdravotnictví.

Co (ne)hradí pojišťovna

Rozsah péče, která je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění, je různá podle toho, zda je péče poskytována smluvním či nesmluvním zdravotnickým zařízením. V případě, že stomatologické zdravotnické zařízení nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta, je z veřejného zdravotního pojištění hrazena pouze akutní, neodkladná péče.

Povinností lékaře je nabídnout ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Všechny stomatologické výkony, které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. U těchto výkonů je nepřípustná jakákoliv úhrada pacientem, tedy lékař po vás nesmí požadovat žádný doplatek.

Může vám ale třeba nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů. Takové ošetření pak již není hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění a celý výkon si hradíte sami. Ceny těchto výkonů jsou kalkulovány individuálně v rámci konkrétní ordinace, máte ale právo být před ošetřením seznámeni s cenou výkonu a nahlédnout do ceníku ordinace. Povinností lékaře je vystavit potvrzení o úhradě.

Akutní problém musí ošetřit každý zubař

Nemáte registrujícího zubního lékaře a přepadla vás ukrutná bolest šestky vlevo nahoře. Co teď, zubní pohotovosti se každý bojí, tam prý zuby jenom trhají? Nemusíte se bát a nemusíte ani čekat na noční pohotovost. Podle prezidenta ČSK to nedává smysl a v mnoha zemích EU zubní pohotovosti ani neexistují.

„Pokud máte akutní problém, musí vás ošetřit kterýkoli stomatolog i bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Jestliže by se tak nestalo, podobné prohřešky trestáme,“ uvádí Roman Šmucler.

Všichni pojištěnci starší 18 let mají nárok na preventivní prohlídku hrazenou ze zdravotního pojištění jednou ročně. Děti a těhotné ženy mohou preventivní prohlídky u stomatologa využít dvakrát za rok.

Stomatologická péče je na pomezí zdravotních služeb a estetické péče. Proto na rozdíl od ostatních zdravotních služeb není část výkonů (a to včetně použitého materiálu) hrazena ze zdravotního pojištění, ale platí si je klient.

Zdravotní pojišťovny ale na péči o zuby přispívají.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Dospělí klienti, kteří v uplynulých 24 měsících absolvovali prohlídku u praktického lékaře, mohou zažádat o příspěvek na dentální hygienu ve výši 1 000 korun. Příspěvek (na ošetření a instruktáž) mohou čerpat i děti starší jednoho roku. Děti a mladiství do 18 let mají nárok na příspěvek i bez splnění podmínky absolvování prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

V preventivním programu nabízí příspěvek na službu dentální hygieny, na rovnátka nebo kurzy péče o dětské zuby, dětem až 1 500 Kč , dospělým až 500 Kč.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Přispívá 1 000 korun dětem na rovnátka. V rámci programu Bonus Plus lze čerpat 250 korun na ústní hygienu.

Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Až 1 000 Kč přispívá klientům na dentální hygienu. Kromě toho mohou pojištěnci využít své kredity nasbírané v klientské aplikaci VITAKARTA a vyměnit je za příspěvek na rovnátka, nebo dentální pomůcky.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Všem pojištěncům bez ohledu na věk poskytuje příspěvek 500 Kč ročně na dentální hygienu. Dětem pak příspěvek na pečetění hlubokých rýh v zubech, tzv. fisur (od 6 do 14 let věku) a na rovnátka (do 18 let věku).

RBP, zdravotní pojišťovna

Dětem a mládeži do 18 let přispívá na rovnátka až do výše 1 000 Kč. Pro zletilé pojištěnce 19+, kteří aktivně používají aplikaci my213, nabízí příspěvek do výše 700 Kč na úhradu dentální hygieny. Pojištěncům nad 60 let věku přispívá na úhradu doplatků na zubní náhrady i jejich opravy, včetně nákupu fixačních a čisticích prostředků pro celkové zubní náhrady zakoupené v lékárnách. Na tyto aktivity je možnost čerpat do výše 1 000 Kč.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Přispívá na dentální hygienu ve výši 700 Kč pro pojištěnce do 18 let, pro dospělé pak v částce do 400 Kč. Nabízí i příspěvek 2 000 Kč na každou čelist na fixní ortodontický aparát.