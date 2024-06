Průzkum odhalil, jaké kapesné děti dostávají a kolik z nich má účet

Umět číst, psát, počítat a ovládat cizí jazyky, je základem vzdělání každého dítěte. Důležité pro ně je znát i hodnotu peněz a umět s nimi správně hospodařit. Letošní průzkum Partners Banky ukázal, že většina rodičů se snaží zdravé finanční návyky u svých dětí vypěstovat. Nejčastěji tím, že s nimi diskutují o hodnotě peněz a dětem pak od určitého věku dávají kapesné, aby je naučili s penězi zacházet a hospodařit.

Kapesné učí děti nakládat s penězi

Průzkum ukázal, že kapesné svým nezletilým potomkům dává osm z deseti rodičů. Téměř dvě třetiny z nich pak dávají svým dětem peníze pravidelně každý měsíc, 36 % rodičů pak kapesné dětem dává nárazově k určité příležitost, nebo když jim to dovolí finanční možnosti. Dávat dětem kapesné je podle odborníků nejlepší způsob, jak je naučit nakládat s vlastními financemi. Učí je to odpovědnosti a samostatnosti

Necelých 70 % maminek a tatínků s dětmi i diskutují, za co by měly kapesné utrácet. Podle odborníků je důležité dětem také vysvětlit, že z každého finančního příspěvku by si měly odložit část stranou, pokud by si chtěly v budoucnu pořídit něco dražšího. Děti bez ohledu na věk utrácejí kapesné hlavně za pochutiny a občerstvení. S věkem přibývá dětí, které si platí i další výdaje, jako obědy nebo dopravu.

Děti přebírají od rodičů finanční návyky

Klíčový vliv na budování finanční gramotnosti u dětí mají jejich rodiče. Děti vnímají, jak rodiče nakupují, utrácejí či šetří a přebírají návyky a vzorce, které u nich – a vůbec ve svém nejbližším okolí – vidí.

„Je nesmírně důležité už malým dětem vysvětlovat, jak skutečně fungují peníze, aby už od útlého věku věděly, že se zázračně neobjevují v bankomatu, odkud je můžeme donést do hračkářství. Dětem je potřeba ukázat, že za penězi stojí práce, úsilí, ale i odpovědné hospodaření. Pokud si dítě osvojí základy finanční gramotnosti už v útlém věku, má mnohem větší šanci, že bude v budoucnu svým financím dobře rozumět a dokáže předcházet nejrůznějším finančním problémům,“ říká obchodní ředitelka Partners Banky, Lada Kičmerová.

V mnoha rodinách funguje forma pozitivní motivace, kdy je kapesné podmíněno splněním určitých úkolů. „Nejčastější se jedná o domácí práce nebo dobrý prospěch ve škole. Tento přístup nejenže děti učí hodnotě peněz, ale také je to motivuje k zodpovědnosti a rozvíjí jejich pracovní morálku,“ dodává Lada Kičmerová.

Rodiče zvýšili dětem kapesné kvůli inflaci

A jak vysoké kapesné děti dostávají? Záleží to na věku dítěte, ale samozřejmě i na možnostech rodičů. Kvůli inflaci přitom rodiče svým dětem kapesné oproti loňskému roku zvýšili.

Z aktuálního průzkumu Banky CREDITAS vyplývá, že nejmladší školou povinné děti do 11 let dostávají v průměru měsíčně téměř 350 korun a děti na druhém stupni přes 500 korun. Nejvíc vzrostlo kapesné dětem ve věku 15 až 17 let, které si samy hradí z kapesného i další výdaje, jako jsou třeba obědy nebo jízdné. Ty dostávají od rodičů v průměru 1 053 korun měsíčně, což je o 141 korun víc než loni. Za rok tak na kapesném vytáhnou z rodinného rozpočtu téměř 15 700 korun.

Průměrné kapesné měsíčně v Kč podle věku dítěte Věk Průměrné kapesné 2024 Průměrné kapesné 2023 Meziroční změna 6 - 11 342 315 + 27 Kč (9 %) 12 - 14 516 478 + 38 Kč (8 %) 15 - 17 1053 912 + 141 Kč (16 %) Zdroj: Průzkum Banka CREDITAS, 2024

„Kapesné se zcela logicky odvíjí od věku dítěte. Čím je dítě starší, tím spíše kapesné dostává a současně narůstá i jeho výše. S věkem rovněž roste i využívání dětského bankovního účtu. Do jedenácti let ho má zřízený zhruba každý druhý, od patnácti pak už téměř každý,“ přibližuje Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace Banky CREDITAS.

Dětský účet s kartou má už téměř každá banka

Rodiče dnes mohou posílat svým potomků kapesné bezhotovostně přímo na bankovní účet a mají tak i větší možnost kontrolovat, za co dítě utrácí. Na speciálním spořicím účtu, který banky přidávají k běžnému účtu, mohou děti i spořit. Bankovní účty pro děti má ve své nabídce již prakticky každá banka, a to zdarma zpravidla pro děti od 8 let. Děti je mohou obsluhovat i v mobilní aplikaci a banka k nim vydá i platební kartu. Ta je rovněž zdarma.

Dětem, které začnou platební kartu používat, je dobré vysvětlit, že se k ní musejí chovat obezřetně, a pokud ji ztratí, vydání nové nebývá již zadarmo. „Banky v cenících nerozlišují ztrátu dětské a dospělé karty a účtují si za vydání náhradní karty stejné poplatky,“ potvrzuje poplatkovou politiku bank analytik Partners Banky Martin Kočí. Dobré je také ohlídat, zda banka omezuje měsíčně počet výběrů z bankomatů a zda výběr z cizího bankomatu je zdarma, nebo za poplatek.

Někdy banky přispějí za zřízení dětského účtu i určitou částku. A to zpravidla při splnění podmínky, například za stažení mobilní aplikace, vložení určité částky na běžný účet či za aktivní používání platební karty.

Bankovní aplikace určené dětem jsou koncipovány s ohledem na jejich věk. Čím je dítě starší, tím víc toho „apka“ umí a je na rodičích, aby určili mantinely. O dětské klienty mají banky přirozeně zájem, protože je velká šance, že si je udrží i po dosažení zletilosti a budou čerpat i další bankovní produkty.