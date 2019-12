Ministra Petříčka láká exotika. Kromě Etiopie byl i v Mexiku či Bahrajnu

Do října si jen málokdo povšiml, že by ministr zahraničí Tomáš Petříček během svého ročního působení v čele resortu nějak výrazně vybočil. Rozruch vyvolala až jeho nedávná cesta do africké Etiopie....