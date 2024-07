Velká srpnová smršť. Fanoušci Baníku šílí a český fotbal vyhlíží třetí předkola

Už se pomalu chystejte se na velkou srpnovou pohárovou smršť. Jinými slovy: na všech pět českých týmů ve třetím předkole. Sparta, Sparta a Plzeň tam jsou, Baník Ostrava vlastně taky. Jen Mladá Boleslav si musí pečlivě pohlídat, aby příští čtvrtek zbytečně nezakopla v Litvě. Ale proč by to dělala, když je o tolik lepší než soupeř a přiveze si do Vilniusu náskok 2:0?