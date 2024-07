Každý pátý Čech si přeje autoritářský režim, silného vůdce a zrušit parlament

Spokojenost s tím, jak v Česku funguje demokracie, vyjádřila více než polovina respondentů, konkrétně 55 %. To je oproti loňsku zlepšení o šest procentních bodů. Oproti únoru roku 2020 je to ale zhoršení. Tehdy bylo s demokracií spokojeno dokonce přes 60 procent.

Více než dvě pětiny (43 %) zhodnotily fungování demokracie v naší zemi kriticky. Více než polovina (54 %) českých občanů věří, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády.

Otevřenost možnosti autoritářskému způsobu vlády ale deklarovala více než čtvrtina (27 %) oslovených, a 17 % by dokonce autoritativní režim upřednostňovala. Mezi jejich zastánce se častěji řadí lidé vyučení, se středním vzděláním bez maturity, případně se vzděláním základním.

Skupinu těch, kteří se domnívají, že je vlastně jedno, zda máme demokratický, nebo nedemokratický režim, tvořili ve zvýšené míře respondenti starší 60 let,

Rovné čtyři pětiny by s takovým systémem ale nesouhlasily. Ještě více respondentů, 95 %, by nesouhlasilo s nastolením vojenské diktatury. Takový režim by nevadil jen čtyřem procentům odpovídajících v průzkumu.

Téměř tři pětiny (59 %) české populace mají za to, že v České republice je s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě. Necelé dvě pětiny občanů (39 %) si myslí přesný opak. Tři čtvrtiny dotázaných se domnívají, že lidská práva v České republice jsou respektována, necelá čtvrtina (23 %) dotázaných je přesvědčena o opaku.

Demokracie má častěji zastánce mezi lidmi se středním vzděláním s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním, občany označujícími svoji životní úroveň jako dobrou. Autoritativní způsob vlády by naproti tomu statisticky významně častěji byli ochotni připustit mladí lidé ve věku do 30 let.

Respondenti výzkumu jsou také pesimističtí ohledně vývoje politického systému v České republice. Myslí si, že během následujících pěti let se přiblíží od demokratického směrem k autoritářskému.