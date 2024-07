Další turnaje? Uvidíme, říká Šafářová. Teď se vydá karavanem po Americe

S americkou kolegyní posbírala dohromady pět grandslamových titulů, po téměř šesti letech od posledního vzájemného tažení se znovu spojily, aby si ještě jednou užily tenisové radosti.

„Nešlo to naplánovat líp, ne?“ usmívala se Šafářová po finále. Na ceremoniálu se při děkovné řeči obě rozplakaly, i samotné zápolení na kurtu emotivně prožívaly.

„Bylo to nostalgické, na kurtu jsme toho strašně moc prožily,“ vzpomínala Šafářová. „Po šesti letech jsme hrály zase spolu. Mám dvě děti, které mi fandí. Bylo to dojemné.“

Byl to opravdu váš poslední společný turnaj?

Zatím nemáme v plánu žádný další. Cestování se dvěma dětmi je opravdu náročné. Ale uvidíme, necháváme tomu volný průběh. A když se ještě někde potkáme, třeba tady v Praze příští rok…

Takže rozhodnutí je spíš na vás?

Těžko říct. Moc jsme toho spolu zažily, jsme kámošky i mimo kurt. Zase se vrátit po tolika letech a být ve finále, byl pro nás skvělý zážitek. Ale teď s těmi dětmi… Bethanie bydlela u nás doma, ráno přípravy, všude byl binec, než se vypravíme… A vždycky jsme pozdě. Já byla ta, co chodila včas, Bethanie pozdě. A teď je to naopak. Já jsem ta, co nestíhá nic. Ale bylo to celé nostalgické. Necháváme tomu otevřené dveře, ale Bethanie se může dostat na Turnaj mistryň. A my už máme taky jiné plány na zbytek léta. Teď se s tenisem na chvíli určitě rozloučím. A pak uvidíme.

Jako za starých časů. Američanka Bethanie Matteková - Sandsová (vlevo) a česká tenistka Lucie Šafářová na turnaji v Praze.

Přece jen jste předvedla kvalitní výkon.

Jsem ráda, nevěděla jsem, co od toho mám čekat. Samozřejmě jsem trénovala, ale je to jiné, nemůžu trénovat každý den naplno. Snažila jsem se najít rytmus i s dětmi, člověk má čas na trénink, ale už ne na regeneraci, takže dělá pořád nějaké kompromisy. Ale nakonec to bylo super.

Navíc jste na každý zápas přilákaly plné tribuny.

Bethanie byla nadšená. Říkala jsem jí, že tady je hodně lidí, kteří ji mají rádi. A od prvního dne říkala: „Wow, tady lidi opravdu milují tenis!“ Jsem moc ráda, že tady byla zase taková účast a podpora. Na každý zápas to bylo skvělé.

Plánujete ještě někam vyrazit?

Asi ne, teď jsou všechny turnaje daleko, bude asijské turné. Ale chtěla bych si na podzim zahrát ještě jeden turnaj s mojí neteří, tak snad se alespoň to povede.

A příští rok?

Kdyby byl nějaký turnaj blízko... Ale člověk se na ně musí připravit, což není vůbec jednoduché. Není to jen moje oběť na kurtu, musíme se domluvit jako rodina. Děti jsou zvyklé cestovat, ale za tenisem je to složitější. Musíte je zabavit, připravit program.

Jaké máte plány na léto?

Teď máme velké cestovatelské plány, jedeme karavanem po Americe i s dětmi. Máme naplánovaný okruh skoro tři tisíce kilometrů, takže to bude divoké. Ale my máme rádi výzvy, takže před sebou máme další.