Prsty už slábnou, hlásí Petr Janda. Na pódiu chce ale zůstat až do konce

Hudebních nápadů má spousty, inspirativních zdrojů pravděpodobně taky, proto chystá další desku. Přesto se bojí, že přijde den, kdy bude muset skončit.

„Bohužel, zatím si to vůbec nedovedu představit, že bych ráno nevzal do ruky kytaru. Přitom samozřejmě vím, že jednou se to stane a nebudu moct nebo nikdo nebude chtít, abych něco předváděl. A to bude kritický moment mého života. Zřejmě si budu muset najít nějakou náhradu. Buďto to bude chlast nebo začnu znovu kouřit,“ zadumal se Petr Janda během rozhovoru pro iDNES.cz.

„Ale zatím si to nepřipouštím a dělám všechno tak, jako vždycky. Tady jde jenom o to, aby mi nevypověděl službu můj zdravotní systém. Jakmile mě přestane poslouchat a začne si dělat co chce, bude to pro mě obtížný moment,“ vysvětluje.

Snímek z natáčení dokumentu Django, zleva Olga Malířová Špátová, Petr Janda, Marta Jandová

Kdyby prý přišly bolesti zad, nic hrozného by to neznamenalo, jednoduše by na pódiu seděl. Ale bojí se o své prsty a hlasivky. „Prsty jsou problém, protože hraním na kytaru trpí šlachy. I mnohem mladší kolegové s tím mají velké trápení. My jsme se totiž do jisté míry ucvičili k smrti. Jak jsme ti rockeři, tak furt hrajeme, protože nás to baví a chceme být nejlepší. Přitom zapomínáme, že je třeba trošku brzdit, aby se tak neopotřebovaly. Ale zatím držím, šlachy mám docela dobrý,“ informuje a rukou si přitom na dlani přejíždí malinké hrbolky.

„Ale zrovna včera jsem si říkal, že ty prsty jsou už trochu pomalejší. To je jako s fotbalisty. Když jsou starší, pomaleji běhají, hokejisti zase pomalu bruslí. To by v mém případě tak nevadilo, nemusím hrát nejrychleji, přejdu na pomalejší songy, ale zase musím mít v pořádku hlasivky.“

Ty Petru Jandovi naštěstí sloužily vždycky obdivuhodně. Nikdy přitom nezkoušel žádné lektvary, aby si je udržel v dobré kondici ani nebyl citlivý na změny počasí. Foniatra dokonce vyhledal za celou svou kariéru jedinkrát. „Šel jsem tam preventivně, aby se mi podíval na hlasivky, ale nešlo to. Jakmile se mi s tou mikro kamerou snažil dostat do krku, bylo mi na zvracení. Zkoušel jsem si ji tam dát sám, ale to se taky nepovedlo. Takže vyšetřen jsem nebyl a moje návštěvy na ORL tímto skončily,“ zavzpomínal.

Na rozdíl od jiné hudební legendy, Karla Gotta, jehož manželka – vdova hodlá vybudovat z Bertramky, kde s rodinou Zlatý slavík žil, muzeum, Petr nic podobného s domem na Propasti neplánuje. „Dům zůstane k dispozici rodině. Alička to tady miluje a holky taky. Ale je pravda, že ten barák je zbytečně velký, tím jak jsem pořád nesmyslně přistavoval. Teď bych nejradši zase boural. Jsou tu i dvě nahrávací studia a spousta věcí navíc. Ten prostor, ve kterém bydlíme, je pro čtyři lidi tak akorát. Ale až tu bude Alička jednou bydlet sama nebo s nějakým kamarádem, tak to pro ni bude velký,“ říká.

Janda je několikanásobným otcem. Kromě Marty, která je zpěvačkou, má další tři dcery. O nejnovější přírůstek do rodiny se postarala Eliška, kterou má z manželství s televizní reportérkou Martinou Jandovou. „Elišce se narodila Jůlinka. Je jí půl roku a dnes poprvé řekla táta. Mám to natočené na telefonu,“ pochlubil se pyšný dědeček.