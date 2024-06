Co víte o neurologických onemocněních? Vyzkoušejte v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy Uzdrav sám sebe od Esence bude probíhat od pátku 28. června do čtvrtka 4. července do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku ve čtvrtek 4. července ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Kniha Uzdrav sám sebe

Dr. LePera nabízí čtenářům podporu a nástroje, které jim umožní osvobodit se od destruktivního chování, získat zpět rovnováhu a vědomí, jak ovládat svůj život a navždy změnit způsob, jakým přistupujeme k duševní pohodě a péči o sebe.

Jako klinická psycholožka se autorka často cítila frustrovaná omezeními tradiční psychoterapie. Chtěla pro své pacienty i pro sebe samu více, a tak započala cestu k rozvoji jednotné filozofie duševního, fyzického a duchovního zdraví, která napomáhá k tomu, abychom se dokázali sami uzdravit. Poté, co sama zažila výsledky, které jí změnily život, začala sdílet to, co se naučila, s ostatními a brzy se zrodila tzv. holistická psychologie.

Pravidla soutěže najdete zde.