Uvězněni na vesmírné stanici. Boeing neví, kdy vrátí posádku zpět na Zemi

Představitelé amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) ve čtvrtek přiznali, že nevědí, kdy se posádka kosmické lodi Starliner, která má závadu, bude moci vrátit na Zemi. Astronauti Barry Wilmore a Sunita Williamsová tak zůstávají na Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), kde jsou o měsíc déle, než se původně plánovalo. NASA připustila, že zvažuje i náhradní řešení pro zpáteční let obou astronautů.

Dvojice astronautů odletěla na ISS za použití lodi Starliner na začátku června a vrátit se měla 14. června. Nestalo se tak kvůli selhání naváděcích trysek lodi. Z pěti vadných trysek se mezitím čtyři podařilo zprovoznit.

5. června 2024

Představitel NASA pro komerční lety Steve Stich řekl novinářům, že není schopný určit, kdy se uskuteční let nazpět na Zemi. „Vrátíme se, až budeme připraveni,“ řekl Stich. Podle něj je prioritou, aby se oba astronauti vrátili na Zemi na palubě lodi Starliner. Přiznal však, že NASA zvažuje i záložní řešení pro přepravu Wilmorea a Williamsové.

Astronauti Barry Wilmore a Sunita Williamsová během tiskové konference na palubě Mezinárodní vesmírné stanice ve středu 10. července 2024.

Vědci a technici zatím zkoumají, co mohlo problémy, které se projevily při přistání k ISS, způsobit. Podle prvních analýz se zdá, že na vině mohlo být vadné těsnění, uvedl Mark Nappi ze společnosti Boeing, která loď Starliner vyrobila. Podle něj jsou však nezbytné další analýzy.

Odborníci k testům využívají i pozemní testování na motorech, které mají v testovacím středisku White Sands v Novém Mexiku.

„Série testů zahrnovala zážeh motoru za podmínek podobných těm, které kosmická loď zažila během přiblížení k vesmírné stanici. Testy zahrnovaly také různé zátěžové scénáře, které simulovaly podmínky očekávané během odpojení Starlineru a zážehu na oběžné dráze, které navedou kosmickou loď do polohy pro přistání na jihozápadě Spojených států,“ vysvětlují dosavadní kroky odborníci na blogu. Po rozebrání testovaného motoru se ukázal zhoršený výkon trysek. To by mělo odpovídat tomu, co bylo pozorováno na oběžné dráze.

Mezitím oba astronauti Barry Wilmore a Sunita Williamsová spolupracují s posádkou Expedice 71 a podle potřeby provádějí vědecký výzkum a údržbářské činnosti.

NASA si před deseti lety v rámci programu spolupráce s komerčními subjekty objednala kosmická plavidla u společností SpaceX a Boeing. Zatímco první let Crew Dragon od SpaceX s posádkou se uskutečnil v roce 2020, Starliner od Boeingu kvůli četným průtahům při vývoji a kvůli následným odkladům nakonec s astronauty vzlétl až letos 5. června.