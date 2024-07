Lollobrigida i MacLaine. Zvučným hlasem Aleny Vránové mluví proslulé herečky

Dostávala role elegantních a sebevědomých mladých žen a podobné ji neminuly ani v dabingu. Do srdcí diváků se navždy zapsala filmem Pyšná princezna (1952), byla ale také učitelkou v Dovolené s Andělem (1952), princeznou v Hrátky s čertem (1956) nebo kulturní referentkou v Hudbě z Marsu (1955).

A přicházely další a další role, ve filmu a televizi dostávala menší komediální úlohy, například ve filmu „Já už budu hodný, dědečku!“ (1978), Causa Králík (1979) nebo Díky za každé nové ráno (1994) a Vratné lahve (2007). Hrála také v seriálech Byl jednou jeden dům (1974), Chalupáři (1975), Dnes v jednom domě (1980), Vlak dětství a naděje (1985), Náves (2006), Život je ples (2012), Obchoďák (2012) nebo Svatby v Benátkách (2014).

Dařilo se jí spíše na divadelních prknech a její domovskou scénou byla třicet let Městská divadla pražská.

Dabuje ráda

Práci v dabingu se věnuje v podstatě celý svůj herecký život a v obsáhlém seznamu je hodně zvučných jmen světově proslulých hereček, za všechny jmenujme například Ginu Lollobrigidu, Shirley MacLaine, Judi Denchovou či Maggie Smithovou.

„Mám to štěstí, že mě režiséři obyčejně nedávají do jedné škatulky a svěří mi řadu různých charakterů. Zřejmě vědí, že mohou. V dabingu pracujete zase trošku jinými prostředky, kdy na tom hlasu vyloženě záleží. To už ničím jiným nedoplníte. Od toho je tam vlastně ten hlavní herec. Myslím, že je vidět, že tuto práci dělám ráda a že ji dělám dobře,“ svěřila se Alena Vránová v jednom v rozhovorů pro Český rozhlas.

To je vražda, řekla

Největší ocenění za dabing u nás, Cenu Františka Filipovského získala už v roce 1996 jako Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu. Ovšem cenu za dabing konkrétní herečky nedostala kupodivu ani za jednu z výše uvedených atraktivních hereček, ale za dabing postarší Margaret Rutherfordové jako svérázné slečny Marplové ve filmu To je vražda, řekla. I když film byl natočen už v roce 1961, česká verze vznikla až v roce 2008.

Prvním manželem Aleny Vránové byl básník a spisovatel Pavel Kohout (96), druhým herec Vladimír Ráž (†77), s nímž se potkala při natáčení Pyšné princezny. S představitelem krále Miroslava měla jedinou dceru Markétu, která zemřela v roce 2013 ve věku 55 let. Hereččina vnučka Antonia Nyass je zpěvačka, hudebnice, skladatelka a mimo jiné vede semináře hlasu i tance. Pravnuk Aleny Vránové Samsidin Nyass si v roce 2019 zahrál v televizním seriálu Krejzovi.