Otec lže. O mém dětství nic neví, říká Muskova transgender dcera

„Myslím, že předpokládal, že nic neřeknu a nechám to bez odezvy. To ale nehodlám udělat, protože pokud o mně hodlá takhle nehorázně lhát před milionovým publikem, nenechám to jen tak,“ prohlásila Vivian Jenna Wilsonová pro NBC News.

„Znal všechny vedlejší účinky,“ řekla k jeho tvrzení, že mu lékaři nesdělili, co blokátory puberty způsobí.

V osmé třídě si myslela, že je gay, později si uvědomila, že je ženou v těle muže a když jí bylo 18, nechala si právně změnit pohlaví.

Už jako malá ale byla hodně dívčí. Musk tvrdil, že si všiml, že je syn gay, protože mu už ve čtyřech letech vybíral oblečení jako saka a bundy a hrozně se mu líbily. Navíc prý miloval muzikály.

„Nikdy jsem mu nevybírala bundy a nikdy jsem neříkala, že jsou úžasné,“ říká Wilsonová s tím, že ani nemilovala divadlo a muzikály.

„Celé je to vymyšlené a má to důvod. Neví, jaká jsem byla v dětství, protože tam prostě nebyl. A v tom malém čase, kdy tam byl, jsem byla neustále obtěžována pro svou ženskost a zvláštnost,“ popsala Muskova dcera s tím, že ačkoli měl Musk poloviční péči, trávil s ní tak 10 % času.

Musk svou dceru už v minulosti označil za komunistku s vymytým mozkem. Říkal o ní, že v dětství byla gay a trochu autistka, ale pak ji woke kultura úplně zničila. Souhlas se změnou pohlaví prý podepsal, protože mu nikdo nesdělil všechny důsledky a jen ho přesvědčovali, že by jinak syn spáchal sebevraždu.

„Byl jsem v podstatě oklamán, abych podepsal dokumenty za jednoho ze svých starších chlapců, Xaviera. Bylo to ještě předtím, než jsem vůbec pochopil, co se děje, a navíc zrovna řádil koronavirus, takže v tom byl velký zmatek. A bylo mi řečeno, že by Xavier mohl spáchat sebevraždu,“ řekl Elon Musk k tranzici svého potomka.

Elon Musk s manželkou a šestiletými syny Xavierem a Griffinem v roce 2010.

Vivian Jenna Wilsonová je jednou ze šesti dětí, které má Musk s bývalou manželkou Justine Wilsonovou. Další tři děti má se zpěvačkou Claire Boucherovou, která vystupuje pod jménem Grimes a další tři s manažerkou společnosti Neuralink Shivon Zilisovou.