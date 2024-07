„Bezdětné ženské s kočkama.“ Trumpova dvojka naštvala Američanky

Vance v roce 2021 v pořadu Tuckera Carlsona v televizi Fox News prohlásil, že Spojené státy řídí „banda bezdětných dam, které vlastní kočky a jsou nešťastné ze svého života a z rozhodnutí, která učinily, a tak chtějí, aby byl nešťastný i zbytek země“. Vance se tehdy ucházel o senátorskou funkci.

Ve znovuobjeveném klipu, který se tento týden opět rozšířil na sociálních sítích, Vance řekl, že „je to prostě základní fakt – podívejte se na Kamalu Harrisovou, Peta Buttigiege, AOC – celou budoucnost demokratů řídí bezdětní lidé. A jak může dávat smysl, že jsme naši zemi předali do rukou lidí, kteří na ní ve skutečnosti nemají přímý zájem?“ AOC je zkratka jména demokratické kongresmanky Alexandrie Ocasiové-Cortezové.

Vyjádření republikánského kandidáta na viceprezidenta odsoudila i herečka Jennifer Anistonová, „Opravdu nemohu uvěřit, že to říká potenciální viceprezident Spojených států,“ uvedla Anistonová na svém instagramu a Vanceovi popřála, aby jeho dcera mohla mít děti.

Anistonová, která se obvykle ke svému osobnímu životu nevyjadřuje, v minulosti promluvila o své zkušenosti s neplodností. „Jediné, co k tomu mohu říct, je... Pane Vanci, modlím se, aby vaše dcera měla to štěstí, že jednoho dne bude mít vlastní děti,“ napsala Anistonová ve svém příspěvku. „Doufám, že se nebude muset obrátit na IVF jako druhou možnost. Protože i o to se ji snažíte připravit,“ řekla s odkazem na asistovanou reprodukci.

Statistika Vanceovo vyjádření se na scéně objevilo ve chvíli, kdy nová demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisové předbíhá Donalda Trumpa v předvolebních průzkumech. U žen dnes boduje především důrazem na obhajobu práva na interrupce. Takzvané „ženy z předměstí“ jsou klíčovou složkou elektorátu. Poslední údaje z roku 2022 ukazují, že v Americe žije asi 22 milionů bezdětných žen ve věku 20 až 39 let.

V roce 2022 se Anistonová, které je nyní 55 let, poprvé veřejně svěřila s tím, že neúspěšně podstoupila umělé oplodnění. „Snažila jsem se otěhotnět. Byla to pro mě náročná cesta, cesta za dítětem,“ řekla Anistonová v rozhovoru pro časopis Allure a zamyslela se nad svými třicátými a čtyřicátými lety.

„Všechny ty roky a roky a roky spekulací... Bylo to opravdu těžké. Podstupovala jsem IVF, pila čínské čaje, na co si vzpomenete. Dávala jsem tomu všechno. Dala bych cokoli za to, kdyby mi někdo řekl: ‚Zmraz si vajíčka. Udělej to pro sebe. Člověk na to prostě nemyslí. A tak jsem dnes tady. Už je to promeškáno,“ uvedla.

Vyjádření Anistonové k Vanceovým výrokům o bezdětných ženách lze vnímat jako osobní téma pro herečku, která byla v této souvislosti v průběhu své kariéry opakovaně terčem spekulací bulváru. V roce 2022 Anistonová v rozhovoru pro časopis Allure uvedla, že tvrzení bulváru, že neměla děti, protože „byla sobecká“ a „starala se jen o svou kariéru“, bylo bolestivé. „Nedej Bože, aby žena byla úspěšná a neměla dítě,“ řekla v roce 2022. „A důvod, proč mě manžel opustil, proč jsme se rozešli a ukončili manželství, byl ten, že jsem mu nechtěla dát dítě. Byly to absolutní lži,“ dodala.

Slova senátora za Ohio se ovšem dotkla i některých republikánek. „Jsem pravicově orientovaná žena a nesouhlasím téměř s ničím, co Bidenova a Harrisova administrativa udělala. Vance ale ve mně vzbuzuje takovou nenávist a odpor, že to přesahuje rámec politiky,“ prohlásila tisková mluvčí jednoho z bývalých republikánských zákonodárců Corie Whalenová.

„Bohužel jsem bezdětná, mé dítě je v nebi kvůli mimoděložnímu těhotenství. Ne všechny bezdětné ženy se k tomu dobrovolně rozhodly. Když někdo říká podobné komentáře, je to mírně řečeno urážka,“ přisadila si spolupracovnice Fox News Beverly Hallbergová.