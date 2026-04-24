Přišel trest za Tchaj-wan, Čína udeřila na české firmy. Macinka chce vysvětlení
Čína zařadila na svůj exportní sankční seznam sedm subjektů z Evropské unie, včetně českých zbrojařských společností Excalibur Army a Omnipol, české pobočky americké společnosti zaměřené na satelitní...
Pavel si prohlédl varhany. Ač jsem nepraktikující křesťan, znějí božsky, uvedl
Klidně by na nich mohl být štítek Made in Barcelona. Nové varhany pro katedrálu svatého Víta totiž vznikly ve slavné španělské dílně, od loňska ale už postupně rostou na kůru katedrály. V pátek v...
Ze dvou a půl procenta až tak neporostou, hodnotí expert nové vedení a logo lidovců
Novým předsedou KDU-ČSL byl na pátečním sjezdu strany zvolen jihočeský hejtman Jan Grolich. Po zisku silného mandátu představil nové logo strany s heslem „Noví lidovci“. Podle expertů je Grolich...
Lukašenko, Maduro, Oto Klempíř? Hledáme politika s nejmužnějším knírem
Bývaly doby, kdy by vás bez kníru snad ani nepustili do parlamentní kantýny. Jenže dnes jsou tváře západních politiků beznadějně holé. Mužská chlouba mizí, rozplývá se s posledními vzdechy...
Jako Hirošima! Rusy šokovala zkáza v Tuapse, už vám nevěříme, vzkazují Putinovi
Obyvatelé jihoruského Tuapse zažívají šok poté, co ukrajinské drony přinesly válku přímo k jejich prahu. Rozsáhlý požár v místní rafinerii zahalil město do hustého kouře, zhoršil kvalitu ovzduší a...
Konec levného létání? Co všechno lze čekat kvůli nedostatku leteckého paliva
Ruch na obloze v některých koutech světa pomalu utichá. Například německý dopravce Lufthansa oznámil, že od května zruší dvacet tisíc původně plánovaných letů. Jde o jeden z největších výpadků...
Motoristé hájí smlouvami soutěž „Strejdy Ričrda“. Chlad se má za influencera
Miliardář a podporovatel Motoristů sobě Richard Chlad během voleb do Sněmovny spustil soutěž, v níž příznivcům této strany rozdal desítky tisíc korun. Podle úřadu, který dohlíží na hospodaření stran,...
Španělsko a Británie reagují na úvahy USA o trestech v NATO. Ozvala se i Meloniová
Severoatlantická aliance musí zůstat sjednocená, uvedla italská premiérka Giorgia Meloniová. Reagovala tak na zprávy agentury Reuters, podle nichž Spojené státy v interní komunikaci ministerstva...
Jako Alcatraz. Německá extremistka, která byla muž, si stěžuje na Bory
Německá pravicová extremistka Marla-Svenja Liebichová posílá z plzeňské věznice Bory dopisy, ve kterých si stěžuje na podmínky v české vazbě. Jejich obsah se objevuje na jejím účtu na sociální síti...
Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem
Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...
Pili dešťovou vodu, ztráceli vědomí. Ukrajinská brigáda byla měsíce o hladu
Vojáci ukrajinské 14. samostatné mechanizované brigády bojující u Kupjansku v Charkovské oblasti se měsíce potýkali s nedostatkem zásob. Museli pít dešťovou vodu, kvůli hladu dokonce ztráceli vědomí...
V Maďarsku vzniká Duhová televize. Pomohl jí evropský soud se zákonem proti LGBT+
Úterní rozsudek nejvyššího soudu Evropské unie zarazil diskriminační zákon namířený proti LGBT+ osobám schválený v roce 2021 vládou Viktora Orbána. Maďarská společnost New Digital Media obratem...
Problémy, které mohou končit sebevraždou. Američtí letoví dispečeři tají deprese
Mezi dlouhodobě nejnáročnější profese patří i řídící letového provozu. Američtí dispečeři však přiznávají, že za hlasem z věže či řídicího centra se často skrývá stres, vyčerpání a nemalé psychické...
OBRAZEM: Jako kdysi. Ovce a kozy spásají svahy Pálavy, hlídá je pastevec profesionál
Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na Břeclavsku. Pastva pomáhá udržovat vysokou pestrost druhů na stepních trávnících. Na stádo dohlíží profesionální...
„Nevím, kde to vzali.“ Babiš na summitu EU protestoval proti snížení peněz pro Česko
Od našeho zpravodaje na Kypru Na neformálním summitu lídrů EU v kyperské Nikósii začala v pátek debata o unijním rozpočtu na další sedmileté období od roku 2028. Komise navrhuje pro Česko pokles prostředků nominálně zhruba o 20...
Kadyrovův syn rozjel vlastní byznys. Energy drink se podobá západní značce
Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn dlouholetého čečenského vůdce, uvedl na trh vlastní energetický nápoj a rozšířil tak své veřejné aktivity o nečekaný podnikatelský projekt. Ten podpořil také jeho otec...
Grolich vede lidovce, vyhlásil ambici řídit stát. Bude to velká jízda, slibuje
Lidovci na sjezdu v Ostravě zvolili nového šéfa Jana Grolicha, dostal hlasy od 233 z 266 delegátů. „Máme chtít řídit stát, to musí být ambice lidovců,“ řekl. „Musíme být připraveni, že budeme...
Vyprodal O2 arenu, teď však začíná opět jako nováček. Z Viktora Sheena je Buka
Bez velkých fanfár a marketingu. Raper Viktor Sheen se po loňské transformaci do alter ega Buka postupně přesouvá na koncertní pódia. Do teď tomu bylo spíše sporadicky. Jeho fanoušci budou mít brzy...
Trump pobouřil Indii. Sdílel příspěvek, který zemi označuje za špinavou díru
Americký prezident Donald Trump oživil svou protiimigrační rétoriku. Ve čtvrtek sdílel na sociální síti příspěvek, který označuje Indii za špinavou díru. Indičtí migranti podle něj berou práci bílým...
Česko splní své závazky v oblasti obrany, věří americký velvyslanec
Americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick věří, že Česko splní všechny své závazky v oblasti obrany. Řekl to novinářům na zahájení výstavy k 250. výročí vzniku Spojených států. Připomněl vyjádření...
Pumpaři mohou o víkendu zdražit. Nejvyšší povolená cena nafty se zvýší o 82 haléřů
Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se proti čtvrtku zvýší o 82 haléřů na 42,86 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za...
EU poskytnutím půjčky Ukrajině poškodí vlastní občany, tvrdí Rusko
Rozhodnutí Evropské unie poskytnout Ukrajině půjčku 90 miliard eur poškodí občany členských zemí sedmadvacítky. V pátek to prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Země EU...
Křičeli: Táhni, ty snoplo! Získat si romské rodiče je těžké, říká šéfka centra
Už několik let se město Ostrava snaží, aby žáci základních škol neukončovali povinnou školní docházku předčasně. Jednou z organizací, které v tom městu pomáhají, je Rodinné centrum Chaloupka. To ale...
Unikátní zákrok. Lékaři poprvé využili při operaci ramene pacientovu chrupavku
Lékaři olomoucké fakultní nemocnice jako první v rámci Česka a Slovenska zrekonstruovali poškozenou chrupavku v ramenním kloubu pomocí metody, při níž použili vlastní chrupavčitou tkáň operovaného...
Trump pózoval s tenistkami, s muži si stoupl před ně. Rozčílil i Navrátilovou
Americký prezident Donald Trump sklízí kritiku za fotografii s tenistkami v Bílém domě. Ženy jsou totiž na snímku vzadu, zatímco prezident spolu s trenéry stojí vepředu. Tenisová legenda Martina...
Putin by se mohl zúčastnit summitu G20 na Floridě, uvedl Kreml
Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. Podle agentury Interfax to v pátek uvedl Kreml, který tak reagoval na dřívější zprávu listu The Washington...
Tykačův spor se španělským gigantem eskaluje. Pošle ho do exekuce
Jednomu z největších českých byznysmenů v Česku Pavlu Tykačovi dochází trpělivost se španělským telekomunikačním gigantem Telefónica, S.A. Ten jeho firmám Venten Management a Lexburg Enterprises...
Putin v úzkých. O blokování internetu nemluvíme kvůli teroristům, vysvětloval
Ruský diktátor Vladimir Putin se poprvé vyjádřil k blokování internetu, které už měsíce komplikuje dennodenní život mnoha Rusů. Prý je potřeba k boji s teroristy. A protože ti mají oči a uši všude,...
OBRAZEM: Kousek Ameriky na Malé Straně. Konvoj svobody dorazil do Prahy
Konvoj historických armádních vozidel v pátek v centru Prahy připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví Spojených států amerických na Malé Straně si mohli lidé zhruba...
Robot uklízí i baví. Pražské nákupní centrum testuje novinku, experti jsou skeptičtí
Do obchodních center v Česku vstupují autonomní roboti. Nový robotický koš nesoucí jméno P.E.P.E. od společnosti M2C uklízí, komunikuje a slouží jako reklamní plocha v obchodním centru Harfa v Praze...
VIDEO: Trable v Žižkovském tunelu. Po nočním čištění klouzali chodci i cyklisté
Nepříjemné překvapení čekalo v pátek ráno na chodce a cyklisty v Žižkovském tunelu. Avizované noční čištění proměnilo dlažební kostky v klouzačku. Kvůli cyklistům, kteří nerespektovali zákaz...
Odvolejte Turka, žádá Rakušan po výroku o parazitech. Babišova reakce nestačí, tvrdí
Vláda by podle šéfa STAN Víta Rakušana měla odvolat poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka z funkce vládního zmocněnce. Vadí mu, že Turek označil státní úředníky za parazity, které je...
Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí
Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha, hnutí opustila také europoslankyně Nikola Bartůšek. Oba informaci potvrdili redakci iDNES.cz. „V této situaci...
Protočili kočku v sušičce a hodili ji psovi. Žalobkyně zrušila obvinění mladíků
Státní zastupitelství významně zasáhlo do případu dvou mladíků z Litoměřicka, kteří zavřeli kočku do sušičky, její mrtvé tělo pak předhodili psovi a vše si natáčeli. Dozorová žalobkyně zrušila jejich...
USA vyplýtvaly na Írán klíčovou munici, proti Číně a Rusku by teď měly problém
Válka s Íránem, která začala koncem února, výrazně vyčerpala zásoby některých klíčových a velmi drahých zbraní americké armády. Podle představitelů vlády i Kongresu to snížilo připravenost USA čelit...
Nová dceřiná firma by měla vzniknout do roka, plánuje vedení ČEZ
Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k...
RECENZE: Kéž by jen tančil a zpíval. Portrét Michaela Jacksona dělali líní řemeslníci
Muzika a choreografie na jedničku, zato obsah absolutně bez překvapení. Takový je Michael, životopisný film o králi popu Michaelu Jacksonovi, který dokonale zapadá do kategorie děl přezdívané „umím...