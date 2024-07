Každý den rozdáváme bazény! Stačí se stát členem iDNES Premium

Když se rtuť v teploměru přehoupne přes třicítku a asfalt na silnicích se začíná tavit, není nic lepšího než skočit do chladivé vody. Voda osvěží tělo i mysl, a kdo ví, třeba vám i zlepší náladu.

Představte si ten pocit, když po dlouhém dni v práci přijdete domů a místo přeplněných koupališť se vrhnete do svého vlastního koutu osvěžení. Žádné fronty na tobogán, žádné nechtěné cákance od sousedů - jen vy, voda a nekonečná pohoda.

Bazény pro nové členy iDNES Premium

O společnosti Marimex Již od roku 1993 se věnuje vývoji bazénové a relaxační techniky. Snaží se zákazníkům nabídnout to nejlepší pro perfektně strávené dny ve společnosti nejbližších. Proto u nich najdete nadzemní bazény pro dokonalé letní osvěžení, vířivky a sauny, které zajistí uvolnění celého těla a mysli, bezpečné trampolíny pro dětské hraní i dospělácké posílení svalstva a také hřiště a hračky na zahradu. Zboží Marimex si můžete prohlédnout a zakoupit na www.marimex.cz, v kamenné prodejně, nebo v široké partnerské síti.

Každý všední den vylosujeme z nových registrací do iDNES Premium jednoho výherce, který získá bazénový set Tampa o rozměrech 3,66 metrů x 0,91 metrů s veškerým příslušenstvím jako jsou schůdky, písková filtrace, plachta a další vybavení. Vše, co člověk potřebuje na kompletní provoz svého vodního království na zahradě v celkové hodnotě 10 tisíc korun. Co všechno lze vyhrát, si lze prohlédnout na tomto odkazu.

Stačí se stát novým členem iDNES Premium, odsouhlasit účast v soutěži, doplnit své jméno a telefonní číslo a ze všech registrací, které vzniknou od čtvrtka 23. července do 8. srpna pak každý všední den vylosujeme jednoho šťastlivce ze všech přihlášených, který výhru získá. Kdo se dřív přihlásí, tím víc šancí na výhru má. První losování proběhne v pondělí 29. července v 9 hodin ráno.

Každý, kdo se přihlásí do soutěže, navíc obdrží za dva týdny slevový kupon v hodnotě 1 000 Kč na nákup v internetovém obchodě www.marimex.cz.

Ať už si chcete ve vodě jen tak relaxovat s drinkem v ruce, soutěžit s dětmi ve skocích, nebo pořádat legendární bazénové párty, stačí se stát členem iDNES Premium. Nyní ve slevě, kdy čtenáře první měsíc vyjde na pouhých 49 korun místo 89.

Kdo ví, možná právě vy budete tím šťastlivcem, který si už brzy zaplave ve vlastním bazénu. Tak neváhejte a skočte do toho - doslova!

Výherci denní výhry