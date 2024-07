Hlavní tah na Moravu bude po deset dní zavřený, kamiony si zajedou 71 kilometrů

O změně termínu úplné uzavírky, která podle původních informací měla trvat od 2. do 11. srpna, v tiskové zprávě informovalo město Moravská Třebová.

„S úplnou uzavírkou nyní počítejte od 26. července do 4. srpna. Tento krok je nezbytný pro pokládku finálního asfaltového povrchu v celé šířce komunikace a s tím spojené navazující práce. Změna termínu může být určitou komplikací, nicméně, díky tomu je zde předpoklad, že omezení provozu na I/35 bude výrazně kratší, než bylo avizováno,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Krčmářová ke stavebním pracím na čtyři kilometry dlouhém úseku od okružní křižovatky v Moravské Třebové pod estakádu vedoucí od tunelu Hřebeč.

Od pátku do konce příštího týdne musejí mít pevné nervy hlavně řidiči nákladních aut, kteří pojedou do Čech od Olomouce. Už v Mohelnici je budou dopravní značky posílat na zdlouhavou objížďku po silnicích I/44, I/11 a I/43 přes Zábřeh, Štíty a Lanškroun zpět do Svitav.

Ve stejném směru budou nejméně skřípat zuby řidiči osobních aut, které mezi Moravskou Třebovou a Svitavami čeká jen nepatrná zajížďka přes Boršov a starou silnici na Hřebeč.

Objízdné trasy během úplné uzavírky silnice I/35 v termínu od pátku 26. července do neděle 4. srpna.

Z opačného směru od Svitav na Mohelnici se nic nemění. Řidiči jsou tady od 8. července, od kdy platí částečná uzavírka hlavního tahu, zvyklí jezdit přes Křenov nebo Lanškroun.

Řidiči hledali náhradní trasy, obce si prosadily uzavírky

Hledání kratších alternativních tras se už nevyplatí. Krajský úřad Pardubického kraje na začátku tohoto týdne rozhodl o zákazu využívání komunikace třetí třídy, která vede od Opatova přes Dětřichov a Kunčinu. Tady totiž v porovnání s oficiální objížďkou byla jízda na Moravu o 21 kilometrů kratší. Přestože na ní platil zákaz kamionů, obcí jich projížděly desítky denně.

„Nedivím se řidičům, že přes nás jezdí. Někudy projet musí, ale když přes noc jezdí i více než sedmdesátikilometrovou rychlostí, nemohli jsme tomu nečinně přihlížet. Navíc řada mostů není na takovou zátěž stavěná,“ řekl starosta Kunčiny Miroslav Kubín.

Řidičům na hlavním tahu tak nezbývá než se vydat oficiálně značenou objížďkou přes Lanškroun, Tatenice, Krasíkov a Třebařov. Od obvyklé trasy přes Hřebeč musejí počítat s 30 kilometry navíc a s více než půlhodinovým zdržením.

Není to jediný zákaz, který si obce na Hřebči prosadily. Řidiči s výjimkou rezidentů nemohou k cestě využívat ani starou silnici přes Hřebeč a Boršov. Zákazové značky stojí i mezi Koclířovem a Dětřichovem.

Dobrou zprávou je, že celá opravená silnice I/35 by se v obou směrech měla otevřít mnohem dřív, a to nejpozději v pondělí 5. srpna. „Dočasná uzavírka se už vracet nebude. Stavba přislíbila maximální úsilí, že bude dělat všechno proto, aby termín zkrátila a uzavírka netrvala až do 4. srpna. Poté bude průjezd obousměrný, maximálně bude u pracovního místa snížena rychlost,“ řekl MF DNES Jiří Lorenc ze společnosti Lets DZ, která objízdnou trasu v souladu s přechodnou úpravou stanovenou krajským úřadem navrhla.