Třecí plocha s Moravcem byla jen jedna, padáka nedostane, říká ředitel ČT Souček

Jan Souček mluvil i o tom, zda se budou měnit i jiné publicistické pořady jako Otázky Václava Moravce. Server Blesk.cz přinesl v květnu informaci, že by se v moderování mohl doyen politických debat střídat se ženou. Sám Moravec se v podcastu Čestmíra Strakatého zamýšlel nad tím, co by dělal, pokud by dostal vyhazov z České televize.

„Vyhazov na stole není. Debata o moderátorce se otevřela loni na podzim, když jsem říkal, že by ČT slušel diskuzní pořad moderovaný ženou,“ reagoval Souček.

Oprava: V rozhovoru moderátor chybně uvedl, že Moravec v podcastu Čestmíra Strakatého mluvil o třecích plochách s ředitelem Součkem. Ve skutečnosti to uvedl anonymní zdroj Blesk.cz. Ve zvukové verzi byla pasáž upravena. Za chybu se omlouváme.

Ředitel ČT dál mluví o vztahu k Moravcovi. „Třecí plocha byla jen jedna, kdy loni v září poskytl rozhovor Denníku N o někdejším českém prezidentovi,“ zmiňuje moment, kdy Václava Klause nazval Moravec „Putinovým gubernátorem“. Souček požádal etickou komisi, která shledala, že se moderátor nedopustil porušení kodexu, o konkrétní odůvodnění, které měl za nedostatečné. Půl roku potom členové etické komise složili funkce. Souček odmítá spojení kauzy Moravec s koncem etického panelu.

„Rozhodnutí v případě Moravec padlo loni v říjnu. Bylo to moje první setkání s etickým panelem nominovaným mým předchůdcem Dvořákem. Pokud se cítili pod tlakem, že mají odůvodnit svůj názor, tak mě to může mrzet, ale musím na tom trvat jako v další debatě s novým etickým panelem,“ vysvětluje původně právník Souček.

Nové složení zasedalo zkraje července, kdy probíralo okolnosti okolo redaktora Jiřího Hynka. Jeho jméno se objevilo v uniklém spisu kauzy IKEM a vydírání profesora Jana Pirka. Dle panelu Hynek porušil Kodex ČT ve dvou bodech. „S právním zástupcem pana Hynka se do konce srpna setkáme a dojdeme k nějakému závěru.“

Ředitel České televize obhajuje nákladný zábavní pořad StarDance a jeho místo ve vysílání televize. „Výroba jedné řady stojí nižší desítky milionů korun. To není tajná informace. Než se začne někdo pohoršovat, tak by bylo dobré, aby naši konkurenti na trhu řekli, kolik za zábavní formáty utratí oni. Televizní výroba není levná, stejně jako filmová,“ vysvětluje Souček.

„ČT je mimořádně úspěšný vysílatel i v evropském srovnání, tak proč po nás někteří chtějí, abychom vyráběli scénu z papundeklu a brali jen z fundusu.“ Souček namítá, že dle zákona o České televizi má poskytovat službu všem vysíláním zpravodajství, publicistiky, filmů, zábavy a sportu.

„Naše televize má nejlepší komentátory sportu a lidé po nás chtějí první fotbalovou ligu. Když na ní nejsou peníze, tak jsou naštvaní, že ji nemáme, protože pak neplníme svou roli,“ říká Souček a ohrazuje se vůči tvrzení, že ČT svým nákupem licencí na vysílání sportu křiví mediální trh.

„Je to zajímavá debata, která vypadá konfliktně, jen pokud do toho promlouvají komerční televize. Když byste se ptal šéfa Národní sportovní agentury nebo Hokejového svazu, tak vám řeknou, že na ČT hokejové mistrovství patří. Spor je jen o to, kam mají téct výnosy z prodeje reklamy. Pokud potečou jinam, nebudeme schopní financovat vysílání ostatních sportů.“

