Z ceremoniálu rovnou do letadla. Budeme bojovat o zlato, slibuje duo K+S

„Každým zápasem jsme se tady zlepšovaly. Mám obrovskou radost, že to takhle dopadlo,“ těšilo Siniakovou. Zároveň ale obě po zápase spěchaly, aby mohly co nejrychleji odcestovat směr Paříž.

„Bude to určitě hektické. Za mě nějaká sprcha a rychle na letiště. Všichni nás tady honí, odlétáme opravdu za chvíli.“

Ve známém prostředí, kde běžně bojují při grandslamovém Roland Garros, je navíc úvodní společný zápas čeká už v sobotu. V prvním olympijském kole vyzvou tchajwanský pár Čchan Chao-Ling, Latisha Chan.

„Jakýkoliv tým tam bude těžký,“ tuší Krejčíková. „Musíme se tam co nejrychleji dopravit, zregenerovat a zítra na ně zkusíme vlétnout a předvést dobrý tenis, abychom je porazily.“

Že tak skutečně učiní, jejich páteční soupeřka Šafářová nepochybuje.

„Holky hrají skvělý tenis, Kačka vyhrála dva grandslamy, každý s jinou parťačkou, což je naprosto neuvěřitelné,“ poukázala na letošní úspěchy Siniakové po boku Američanek Coco Gauffové a Taylor Townsendové. „Bára je taky výborná deblistka, vyhrála Wimbledon. Myslím, že jsou obě ve výborné formě, a doufám, že přivezou zlato.“

Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková během čtyřhry na turnaji v Praze

Jak hektický a náročný program i v období olympiády tenisté mají, bronzová medailistka z Ria moc dobře ví.

„S Bárou Strýcovou jsme v Riu získaly medaili a druhý den jsme už hrály turnaj v Cincinnati. Ani jsme neměly čas si to užít. To je takové negativum tenisového života. Ale jsme na to zvyklí, musíme se naučit přizpůsobovat všem vlivům. Rozhodně to není jednoduché,“ přikyvuje.

Ovšem na reprezentaci své země po dlouhých měsících na cestách se tenisté obzvlášť těší.

„Všichni sportovci se tam vzájemně podporují. Celá atmosféra je jiná. Hrozně moc se na olympiádu těším, jsme tam všichni dohromady a táhneme za jeden provaz,“ přitaká Siniaková.

„Život ve vesnici je úžasný. Slavnostní zahájení je zážitek na celý život. Když jsme stály s Bárou Strýcovou na pódiu a dostávaly medaili, na to člověk nikdy nezapomene. V tu chvíli je pyšný na svou vlast,“ vzpomíná Šafářová.

Plavbu lodí na řece Seině při pátečním zahájení však Krejčíková se Siniakovou vynechají.

„I kdybychom chtěly, tak ho asi nestíháme. Ale myslím, že je lepší tam nejít, protože máme opravdu náročný program,“ líčí Siniaková, kterou v Paříži čekají hned tři soutěže.

Kromě deblové nastoupí po odhlášení Markéty Vondroušové i v singlu, s Tomášem Macháčem pak utvoří pár pro smíšenou čtyřhru.

Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková na turnaji v Praze

A v ní jim hned na začátek los přidělil nasazené jedničky z Německa, Alexandera Zvereva s Laurou Siegemundovou.

„Myslím, že tam nebylo z čeho vybírat. Všechny týmy jsou velice silné, ale věřím, že můžeme překvapit. Určitě tam necháme všechno,“ slíbila.

Stejně jako Krejčíková, jež nejen pražským fanouškům, kteří po zápase skandovali větu „Přivezte zlato!“, vyslala vzkaz.

„Budeme se snažit, budeme bojovat o každý balon a budeme ho chtít přivézt. Je to ale dlouhá cesta a hodně těžkých zápasů, než se tam probojujeme.“

Se silami jsou na tom obě tenistky dobře.

„Věřím, že pojedeme dál na té vlně,“ doufá Krejčíková. „Kdyby se něco přihodilo, tak adrenalin a možnost reprezentovat nás nakopne natolik, že to prostě překonáme.“

„Já se konečně cítím o hodně lépe,“ ujistila Siniaková, která v pondělí musela kvůli vyčerpání a viróze do nemocnice. „Věřím, že všechno bude super. Udělám co největší regeneraci, abych byla zítra zase stoprocentní a nechala na kurtu všechno.“

Protože touhu obhájit zlato mají zkušené tenistky obrovskou.