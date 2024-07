„Matka Ruska“ dělá Putinovi ostudu, média píší o její aférce s miliardářem

Devětatřicetiletá Lvovová-Bělovová, na kterou Mezinárodní trestní soud vydal zatykač pro podezření z nezákonného odvlečení tisíců ukrajinských dětí do Ruska, je od roku 2003 provdaná za pravoslavného kněze Pavla Kogelmana a má s ním deset dětí, z toho pět adoptovaných.

Malofejev, oligarcha a majitel ultranacionalistické televize Cargrad podporující válku na Ukrajině, je rozvedený.

Vjorstka zveřejnila fotografie z 16. července, na nichž se oba drží za ruce při bohoslužbě v Jekatěrinburgu. Portál rovněž citoval několik zdrojů blízkých Lvovové-Bělovové i Malofejevovi, jakož i nejmenované představitele ruské pravoslavné církve, kteří jejich poměr potvrdili.

Na románku by nebylo nic zvláštního, pokud by Lvovová-Bělovová nevystupovala jako „tradiční manželka oddaná své rodině“ a ruská média ji nelíčila jako „matku země“ a příklad hodný následování.

Lvovová-Bělovová, jež si nechává novináři říkat „Máša“, svého muže poznala jako teenagerka, když zpívala v kostelním sboru v Penze.

Jedním z adoptovaných dětí manželů je dospívající chlapec z ukrajinského Mariupolu, který Rusové na jaře 2022 srovnali se zemí. Podle informačního kanálu Nexta je tímto dítětem šestnáctiletý Filip, jehož ruské úřady vyvezly z města společně s dalšími nejméně 30 dětmi.

Lvovová-Bělovová ani Malofejev aféru nepotvrdili, Vjorstka nicméně s odkazem na své zdroje uvádí, že ruská zmocněnkyně se od manžela už odstěhovala. Žádost o rozvod zatím nepodala.

„Mají lidi za hlupáky“

„Naše země nyní prožívá těžké období a rodina je místem, kde se můžete cítit v bezpečí. Je to místo, kde se můžete cítit jistí v budoucnosti, protože vás milují, přijímají vás,“ řekla Lvovová-Bělovová v červenci státním médiím.

„Pro nás jsou hlavní rodinné hodnoty. Rodina je pro mě místem, kde čerpám energii, je tím, co mě nutí, abych se ráno probudila a pochopila, že nežiji zbytečně,“ dodala zmocněnkyně pro práva.

Malofejev, na kterého Západ kvůli jeho podpoře invaze na Ukrajinu uvalil sankce, se se svou manželkou rozvedl loni. Krátce předtím, než rozchod vyšel najevo, podnikatel v rozhovoru s ruskou státní televizí prohlásil, že by své dceři „dal na frak“, kdyby se někdy rozhodla rozvést.

Vjorstka uvádí, že poměr přispěl ke zhoršení Malofejevova vztahu s patriarchou Kirillem, hlavou ruské pravoslavné církve a mocným spojencem Kremlu. Bude to zřejmě také ostuda pro prezidenta Putina, jenž vyhlásil rok 2024 v Rusku „rokem rodiny“.

Kritici Kremlu poukazují na to, že aféra je příkladem pokrytectví ruských představitelů. „Je to dobrý příklad vlasteneckého farizejství. Oficiálně jsou pro tradiční rodinné hodnoty, ale sami se jich nedrží. Kázat hodnoty, jež sami nedodržujete, znamená mít lidi za hlupáky, a to lidi hodně rozzlobí,“ napsal na Telegramu politolog v exilu Abbas Galjamov.

Někteří příbuzní Lvovové-Bělovové se už zřejmě stali součástí Malofejevova vnitřního kruhu. Její otec počátkem července navštívil podnikatelovu luxusní jachtu. Rodiče a sestra se posléze objevili také na oslavě Malofejevových padesátin.