Kybernetičtí experti na olympiádě jsou v pozoru, čekají miliardy útoků hackerů

Organizátoři olympijských her očekávají před slavnostním zahájením olympiády útoky hackerů. IT gigant Eviden, který se podílí na online zabezpečení her, uvedl, že systémy olympijských her budou čelit zhruba pěti miliardám kybernetických útoků. To je o čtvrtinu více než při minulých letních hrách v Tokiu v roce 2021.