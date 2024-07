Štípance mohou ohrozit i život. Co dělat, když přijde anafylaktický šok

Jak se zachovat Pokud pacient komunikuje, snažte se zjistit, zda se jedná o alergika, případně co mohlo reakci způsobit. Zároveň je nutné okamžitě přerušit kontakt s alergenem. Ihned zavolejte záchrannou službu 155 nebo 112. Informujte operátora, že se jedná o anafylaktický šok. Dalším krokem je podání adrenalinu. Zeptejte se postiženého, jestli má u sebe adrenalinový autoinjektor. Alergici ho u sebe většinou nosí. Injektor se aplikuje do vnější strany stehna, klidně i přes oblečení. Postiženého člověka položte do bezpečné polohy na záda, uvolněte mu těsné oblečení, a pokud je to možné, zvedněte ho pro podporu oběhu nohy asi o 30 cm. Je-li alergik v bezvědomí a zvrací nebo má problémy s dýcháním, překulte ho do stabilizované polohy na boku. Zůstaňte s ním a monitorujte jeho stav. Sledujte dýchání, puls a vědomí až do příjezdu záchranné služby. Jestli se stav alergika do příjezdu záchranky zhorší a máte k dispozici další dávku adrenalinu, použijte ji.