Chystaný iPhone změní pravidla hry. Ale nebude to hned

Přiznejme si, že aktuální nabídka na smartphonovém trhu může být pro leckterého zájemce docela nuda. Výrobci čarují především s designem zad a modulu s fotoaparáty, jenže ani to leckdy k odlišení moc nestačí. Za originalitou v oblasti konstrukce musíte aktuálně za ohebnými modely, které jsou však drahé a málo odolné. Apple však podle všeho příští rok přijde s něčím celkem neokoukaným: superštíhlým telefonem s přívlastkem Slim.

Je nutné upozornit, že se nyní bavíme až o přespříští sérii iPhonů 17. Letos mají dorazit novinky s pořadovým číslem 16, které podle všeho zachovají stávající modelovou strukturu, složenou základním modelem a variantami Plus, Pro a Pro Max.

Slim verze má v nabídce nahradit model Plus, tedy prostorově rozměrnější variantu levnější dvojice mobilů. Právě doplňková pozice vedle základního modelu je docela prokletá, před lety na ní pohořela malá verze Mini, nyní o život bojuje naopak větší Plus (její prodeje údajně tvoří okolo 5 procent všech nových telefonů Applu) a zřejmě i ta by mohla příští rok skončit. Slim verze se ovšem bude chtít od základního modelu odlišit celkem výrazně, možná půjde i o zcela novou kategorii v nabídce Applu.

Koncept možné podoby iPhonu 17 Slim

Telefon má být především opravdu tenký. Tomu by měl Apple podřídit vše ostatní, hrát bude hlavně na design. Telefon bude mít podle některých analytiků titanový rámeček, stejně jako letošní dvojice iPhonů 15 Pro a Pro Max, což jej bude činit lehčím a zároveň odolnějším oproti modelům s hliníkovými boky. Menší by měl být i pilulkový průstřel displeje.

Co se v tuto chvíli jeví jako docela drsný kompromis, je pouze jeden fotoaparát na zádech telefonu. Podotýkáme, že je vše zatím pouze čistou spekulací, takže nakonec se může počet fotoaparátů lišit, nicméně varianta, se kterou se nyní pracuje, počítá pouze s jedním foťákem. To by pak případné zájemce o tento model mohlo docela limitovat, i když by si takové rozhodnutí nejspíš Apple dokázal nějak obhájit.

Další informace naznačují, že telefon bude mít stále rozměrnější displej než základní model (úhlopříčka 6,6 palce) a rozlišení obrazovky by mělo být 1 260 × 2 740 pixelů. Všechny telefony série iPhone 17 by už měly dostat panel s obnovovací frekvencí 120 Hz. Telefon by měl být vybaven čipem série Apple A19 a podporovat sítě 5G. Další spekulace pak také zmiňují speciální antireflexní úpravu displeje a výrazně vylepšenou selfie kamerku.

Aktuálně nejtenčí telefony jsou především ty ohebné, které mohou hardware rozprostřít na větší plochu, a tedy šetřit místo. Například ohebné modely od Honoru dosahují tloušťky pod 5 mm v otevřeném stavu, takže je možné, že i iPhone 17 Slim bude cílit na tenký profil okolo 5 mm. To už však opravdu jen spekulujeme, konkrétnější informace ohledně série iPhone 17 očekáváme nejdřív až začátkem příštího roku.

Tak či onak by mohla být superštíhlá kategorie smartphonů novým trendem, který může Apple odstartovat a ostatní výrobci se budou chtě nechtě muset přizpůsobit. Nezapomínejme také, že Apple má negativní zkušenosti s telefony, které se snadno ohýbaly (viz kauza Bendgate), a příchod takto strukturálně slabších modelů by mohl vyvolat nepěkné vzpomínky.