Roblox má problém s pedofily, přiznávají už i jeho provozovatelé

Navzdory své ošklivé grafice je Roblox nejpopulárnější videohrou na světě. Ano, populárnější než Fortnite nebo Minecraft. Její tvůrci vstoupili na burzu teprve v roce 2021, už teď však mají vyšší hodnotu než zavedená vydavatelství Ubisoft a Take Two dohromady.

Roblox má nekonečné možnosti využití, ne všechny jsou však k dobrému.

Populární je především u dětí, kterým nevadí jeho prostá grafika a často primitivní náplň, naopak oceňují možnost společného hraní s přáteli a volnost v přizpůsobování svého virtuálního avatara podle vlastního vkusu. Roblox je tak populární, že když například kvůli technické chybě dva dny nefungoval, rodiče z toho propadali panice (viz náš článek).

Na rozdíl od dalších populárních her, jako třeba Fortnite nebo Fall Guys, vytvářejí obsah Robloxu sami uživatelé, což s sebou samozřejmě už ze své podstaty nese mnohé problémy.

Lidé jsou při obcházení pravidel vskutku důmyslní, a i když se tvůrci snaží nastavit je co nejpřísněji, vše ohlídat nezvládnou. V minulosti už se tak například objevily případy neonacistické propagace (viz náš článek), nebo dokonce virtuálního znásilnění (viz náš článek).

Znásilněný avatar v Robloxu před lety vyděsil matku sedmileté dívky. Dnes už si lidé zvykli.

O problémech se ví dlouho, nicméně Roblox je neřeší. A patrně ani nechce řešit, prioritou je aktuálně rychlá expanze, cílem je prý desetinásobek současného počtu uživatelů, tedy něco kolem 780 milionů uživatelů denně! Už teď ovšem společnost nemá dostatek lidí, kteří by se starali o bezpečnost uživatelů, na milion uživatelů má zhruba jen třetinový počet moderátorů než TikTok. Jaké z toho plynou pro převážně dětské publikum problémy, zmapoval v obsáhlém článku magazín Bloomberg.

Podle něj byly v posledních šesti letech zatčeny minimálně dva tucty pachatelů, kteří fyzicky obtěžovali děti, se kterými se seznámili právě přes Roblox. To není nic těžkého kvůli jeho anonymitě, která pro registraci nevyžaduje žádné ověření totožnosti. Na Darknetu jsou dokonce k dispozici podrobné návody, jakým způsobem kontaktovat děti a poté s nimi manipulovat za dosažením kýženého cíle, tedy zaslání intimních fotografií případně i osobního setkání. Stejně jako dříve pedofilové lákali děti na hřištích na sladkosti, nabízejí teď ve virtuálních světech robuxy, digitální měnu, za kterou si hráči mohou kupovat (nejen) kosmetická vylepšení pro svého avatara.

Z Robloxu nebyla nadšená ani Kim Kardiashianová. Její syn zjistil, že v něm někdo inzeruje její erotické video.

Každou sekundu proteče skrze Roblox 50 tisíc zpráv, což je i za využití automatizovaných nástrojů umělé inteligence neuhlídatelné. Ano, Roblox umožňuje poměrně podrobně nastavit tzv. rodičovský zámek, a například tak zcela znemožnit textovou komunikaci s neznámými lidmi, ne každý se ovšem v této oblasti dokáže dobře orientovat. Problém je i v tom, že ve výchozím nastavení je většina omezení vypnuta.

Že situace není dobrá a Roblox nečiní pro ochranu svých uživatelů dost, si myslí i několik současných i bývalých zaměstnanců, se kterými reportérky Bloombergu pod příslibem anonymity mluvily. Podle nich je bezpečnostní aspekt podfinancován a mnohá jimi navrhovaná řešení byla rovnou smetena ze stolu.

Expertka Kirra Pendergastová, která se dlouhodobě zabývá ochranou děti v online prostoru, si pak ohledně Robloxu nebere žádné servítky. „Kdybych měla tu moc vymazat jedinou aplikaci z povrchu zemského, byla by to právě tato.“ Největší nebezpečí vidí v její nenápadnosti, kvůli roztomilé grafice si mnoho rodičů myslí, že je pro děti absolutně bezpečná, je tomu však přesně naopak.

Robloxu samozřejmě zrušení (alespoň v dohledné době) nehrozí. V mnoha ohledech jde o skvělou zábavu, ze které si lze odnést mnoho pozitivního, selhávající oficiální moderátory ovšem musí zastoupit rodiče. Je potřeba se zajímat o to, co děti ve hře dělají, pečlivě jim vysvětlovat možná nebezpečí a jasně nastavit pravidla. Svítící obrazovka sice může v mnoha ohledech pomoci, sama však děti nevychová.