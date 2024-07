Muchová zpátky v Paříži: vesnice jako kemp, s Číňankou měnila odznáček

„Myslela jsem si, že mi Roland Garros tenhle rok moc nechybělo, protože jsem na něj ani nekoukala. Ale když jsem teď tady, mám stejnou skříňku a vidím známá místa, tak jsem si uvědomila, že mi docela chybělo, že jsem Paříž letos nestihla,“ popisovala českým novinářům po čtvrtečním odpoledním tréninku.

Loni na antukovém svátku dokráčela až do finále, v němž podlehla Ize Šwiatekové, o letošní ročník přišla kvůli vleklému zranění zápěstí. O to víc se těší, že na stejných kurtech zažije svou olympijskou premiéru. Turnaj pod pěti kruhy začíná v sobotu.

Upínala jste se k účasti na olympiádě, když jste byla zraněná?

Dala jsem si za cíl vrátit se na ní, nebo potom na US Open, takže jsem ráda, že jsem stihla už Paříž. A ještě jsem před ní odehrála nějaké turnaje, takže jsem určitě líp připravená.

Tenistka Karolína Muchová trénuje na antuce v Paříži před olympijskými hrami.

V neděli jste v Palermu hrála finále, jak vás povzbudilo?

Moc, každý zápas je pro mě dobrý. Musím si jimi zase projít, zahrála jsem si tam i utkání na tři sety… V prvních kolech jsem se k vítězství trochu potrápila, v semifinále a finále už jsem hrála dobře. Pořád mám určité nedostatky, ale letos jsem zatím stihla jen osm zápasů, takže se dá čekat, že výkony nebudou úplně světové.

Jak jste po zápřahu z Palerma unavená?

Docela dost, ještě se z něj trošku dostávám. V pondělí večer jsem doletěla domů, v úterý večer už jsem cestovala do Paříže, mezitím se mi dvakrát ztratila zavazadla... Byl to trochu boj, k tomu několik dlouhých zápasů, takže tělo hodně cítím.

Čtvrteční los vám přisoudil Kanaďanku Leylah Fernandezovou, turnajovou šestnáctku. Co na ni říkáte?

Těžká soupeřka, ale jsem nenasazená, takže jsem mohla dostat i horší. Určitě se budu snažit stoprocentně připravit.

Ve čtyřhře se představíte po boku Lindy Noskové, těšíte se?

Uvidíme, kdy Linda přijede (ve čtvrtek hrála semifinále Prague Open), jestli si stihneme něco nacvičit. Já na debly nejsem expertka, takže můžeme jenom překvapit.

Původně jste měla hrát s Markétou Vondroušovou, která se ale kvůli zranění odhlásila. Mrzí vás to?

Je mi strašně líto, že tady Maky není. Doufám, že se uzdraví a bude moct jet na betony do Ameriky.

Máte krátce po tréninku s Číňankou Wang Sin-jü, která si s vámi chtěla vyměnit národní odznáčky. Už vás i díky tomu pohltila olympijská atmosféra?

Já vůbec netušila, co po mě chce. Už ve středu se mě na to někdo ptal a já říkala: „Cože?“ Tuhle tradici jsem neznala. Ale prostředí je milé, ve vesnici vidíme, jak se připravují ostatní sportovci... Je to zajímavé a docela se mi to líbí.

Areál Roland Garros nazdobený v olympijských barvách

Z individuálních turnajů jsou tenistky zvyklé na luxusní hotely, jak se vám zamlouvá o poznání skromnější ubytování v olympijské vesnici?

Je to takový kemp, ale mně se prostředí líbí. Zatím jsem v apartmánu sama, tak uvidíme, jaké to bude, až přijedou ostatní holky. Ani jedna nejsme zvyklá, že takhle sdílíme prostory, ale myslím, že to zvládneme v pohodě. A může být i docela sranda.

Objevily se stížnosti na jídelnu v olympijské vesnici, jaké s ní máte zkušenosti vy?

Fronty tam jsou, ale nemám s tím problém. Nestalo se mi, že by nebylo maso. Jídlo možná není nejlíp dochucené, ale není to žádná tragédie. Zatím mi tam chutnalo.

Půjdete na páteční slavnostní zahájení?

Ráda bych, ale vzhledem k tomu, že trvá osm hodin a v sobotu budeme hrát, tak to asi nezvládnu. Chci být svěží.

Jaké máte pro olympijský turnaj ambice?

Je těžké nějaké mít. Vrátila jsem se po dlouhé pauze a nejsem na vrcholu formy. Že jsem teď postoupila do finále, je hezké, dodalo mi to sebevědomí, ale výkony nejsou ideální. Budu se snažit hrát na sto procent, vyždímat ze sebe všechno, co půjde. Samozřejmě vám řeknu, že turnaj chci vyhrát, což je strašně daleko, ale může být i blízko.