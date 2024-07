Rozvojové země se topí v rekordních dluzích, odnášejí to nejchudší, říká studie

Podle analytiků nové studie, kterou si vyžádala norská organizace Church Aid, má se splácením svých dluhů problém více než 100 ekonomik po celém světě. To ale následně vede k omezování investic také do oblasti sociálního zabezpečení či v oblasti ochrany klimatu, píše portál The Guardian.

Ze studie Debt Relief International plyne, že v případě rozvojových ekonomik míří na dluhovou službu celkem 41,5 procent rozpočtových příjmů. Dluhové náklady v případě 144 rozvojových států v průměru dosahují na 8,4 procenta HDP. Výzkumníci i proto varují, že bez adekvátních kroků budou problémy přetrvávat až do roku 2030.

„Vysoké dluhové zatížení je obrovská zátěž. Postihuje nejvíce chudší vrstvy obyvatelstva prostřednictvím škrtů ve výdajích na sociální zabezpečení, vzdělání nebo zdravotnictví. Jen tak je totiž možné dluhy splácet,“ potvrzuje aktuální trendy norský analytik Dagfinn Høybråten.

Horší než v roce 1982

Následky současného dluhového problému mají být ještě fatálnější než latinskoamerická dluhová krize v roce 1982 i krize, která se po světě odehrála v devadesátých letech minulého století, zmiňuje studie. Ta vedla k mnoha opatřením, jež v konečném důsledku vysoce zadluženým rozvojovým ekonomikám ulevila.

„Dluhová krize podkopává veškeré další rozvojové úsilí. Krize z roku 1982 trvala více než dvě desítky let a přinesla velké utrpení, než se povedlo v roce 2005 ji konečně vyřešit,“ stojí v nové studii. Obrovským světovým věřitelem je mimo několik klíčových soukromých věřitelů hlavně Čína.

Rozvinuté státy se rozvojovým zemím dlouhodobě snaží v boji s nakumulovanými dluhy pomoci. V roce 2020 kupříkladu došlo ke schválení nového rámce, jehož praktickým cílem je urychlení a celkové zjednodušení procesu oddlužení. Reálný pokrok je však mnohem pomalejší, než se mnozí odborníci domnívali. I tomuto tématu se nová studie věnuje. Uvádí, že dohodnutý společný rámec ani zdaleka nesplňuje původní očekávání, a i proto se do něj zapojilo jen velmi málo ekonomik.

Analytici v rámci výzkumné zprávy konkrétně navrhují, aby se obsluha nakumulovaných dluhů v případě všech států snížila na méně než 15 procent rozpočtových příjmů. Dále praví, že proces oddlužení by měl být snadno přístupný všem zemím, které o něj projeví zájem. S tím souvisí i potřeba poskytovat zadluženým ekonomikám pomocnou ruku v oblasti možných právních sporů, které s nakumulovanými dluhy souvisejí, uzavírá britský list.