Má Oscary i Zlatou malinu. Slečna drsňák Sandra Bullocková slaví šedesátiny

Narodila se v umělecké rodině – její matka byla německá operní pěvkyně, otec americký učitel hudby. Se svou o tři roky mladší sestrou Gesine vyrůstala střídavě v Německu a v USA, kam natrvalo přesídlila až na prahu dospívání. Herectví studovala na Východokarolínské univerzitě.

Poté se přestěhovala do New Yorku, kde pracovala jako servírka, aby mohla navštěvovat herecké kurzy. Ve městě také později odstartovala svou hereckou kariéru a zahrála si zde v mnoha divadelních představeních. Její nejúspěšnější role byla pro nekomerční produkci No Time Flat. Za zpodobení jižní krásky získala pochvalnou kritiku a nabídky na malé televizní role se začaly hrnout.

Keanu Reeves a Sandra Bullocková ve filmu Nebezpečná rychlost (1994)

Brzy se však přestěhovala do Los Angeles, města zaslíbeného filmu a televizi, kde si později vydobyla slušnou pozici. V roce 1994 upozornil na zatím málo známou herečku thriller Nebezpečná rychlost. Film popohnal její slávu kupředu více, než sama očekávala, a otevřel jí dveře k dalším rolím. O rok později zazářila v romantickém filmu Zatímco jsi spal a úspěšný byl i následující rok snímek Čas zabíjet. V polovině devadesátých let založila vlastní produkční společnost Fortis Films. Po komerční stránce zabodovala v roce 2000 s filmem Slečna drsňák.

Zklamání přišlo naopak v podobě méně úspěšných filmů: Uloupená srdce, Láska a válka nebo Nebezpečná rychlost 2: Zásah. V roce 2010 si Bullocková osobně přišla pro anticenu Zlatá malina za nejhorší herečku ve snímku Slečna zamilovaná, hned následující večer si ale spravila chuť, když převzala Oscara pro nejlepší herečku v hlavní roli v autobiografickém filmu ze sportovního prostředí Zrození šampiona. Role jí přinesla i Zlatý glóbus za nejlepší ženský herecký výkon.

Slečna zamilovaná (2009) Zrození šampióna (2009)

Jejím asi komerčně nejúspěšnějším filmem je kosmický thriller Gravitace z roku 2013. Snímek, ve kterém Bullocková ztvárnila hlavní roli spolu s Georgem Clooneym, získal sedm Oscarů a dosud vydělal přes 700 milionů dolarů.

V posledních letech se objevila v dramatu V nemilosti (2021) nebo v akčních komediích Ztracené město (2022) a Bullet Train (2022). Na všech těchto filmech se podílela i jako producentka. Jejím životním krédem je spoléhat se především jen sama na sebe.

Herečka, kterou magazín People vyhlásil v roce 2015 nejkrásnější ženou světa, byla zasnoubena s hercem Tate Donovanem a románek měla například s herci Matthewem McConaugheyem a Ryanem Goslingem. V roce 2005 se poprvé vdala za podnikatele, hvězdu televizní reality show a konstruktéra motocyklů Jesseho Jamese, se kterým se v roce 2010 rozvedla. Za rozpadem manželství stála Jamesova nevěra. Od roku 2015 byl jejím partnerem fotograf Bryan Randall, který loni zemřel. Má adoptovaného syna a dceru.