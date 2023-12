Sport 2024: Světová klání v Česku, pak Euro a OH. Čeká nás sportovní rok

Výčet sportovních událostí tradičně začíná i končí mistrovstvím světa hokejistů do 20 let. Turnaj překlene vždy dva roky. Nejbližší se koná na přelomu let 2023-24 ve Švédsku, ten příští zamíří o rok později do Kanady.

Mezi oba šampionáty se vměstná mimořádně atraktivní sportovní rok!

Česko v něm sehraje významnou roli pořádající země. Už v prvním únorovém víkendu se v jihočeském Táboře pojede mistrovství světa v cyklokrosu. V dalších týdnech navážou v boji o světové medaile biatlonisté na tratích v Novém Městě na Moravě.

Květen pak bude patřit hokeji. Základní skupiny se rozehrají v Praze a Ostravě, medaile se rozdělí o finálovém víkendu v Praze.

Další česká sportoviště budou hostit Světové poháry: Špindlerův Mlýn freestyle snowboarding, Nové Město na Moravě horská kola, Praha vodní slalom a sportovní lezení, Karlovy Vary triatlon. Významnými mezinárodními podniky budou také Czech Hockey Games, Zlatá tretra či turnaj elitní světové série v plážovém volejbalu v Ostravě.

Světovou sportovní událostí číslo jedna budou olympijské hry, které na přelomu července a srpna přivítá Paříž a další francouzská sportoviště. Ještě předtím na sebe strhne obrovskou pozornost také fotbalové Euro 2024, které zamíří do deseti německých měst. Adresy v Lipsku a Hamburku už mají v diářích mnozí čeští fanoušci, právě tam totiž čekají národní tým zápasy v základní skupině.

Velké turnaje, závody, zápasy a šampionáty zaplní celý kalendář olympijského roku 2024. Nabízíme výběr z toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího.

I Leden

26. 12. - 5. 1. MS hokejistů do 20 let, Göteborg (Švédsko), český tým hraje v hale Frölundaborg s USA, Slovenskem, Švýcarskem a Norskem)

28. 12. - 6. 1. Turné čtyř můstků, skoky na lyžích, Německo, Rakousko

30. 12 - 7. 1. Tour de Ski, běh na lyžích, Německo, Švýcarsko, Itálie

5. - 19. 1. Rallye Dakar, Saúdská Arábie

5. - 7. 1. ME v rychlobruslení, Heerenveen (Niz.)

8. - 14. 1. ME v krasobruslení, Kaunas (Litva)

10. - 28. 1. ME házenkářů, Německo, český tým je ve skupině F v Mnichově s Dánskem, Portugalskem a Řeckem

12. 1. - 10. 2. Mistrovství Asie fotbalistů, Katar

13. 1. - 11. 2. Mistrovství Afriky fotbalistů, Pobřeží Slonoviny

15. - 28. 1. Tenisové Australian Open, Melbourne

II Únor

2. - 4. 2. MS v cyklokrosu, Tábor

2. - 4. 2. Česko - Izrael, kvalifikace tenisového Davis Cupu

2. 2. - 16. 3. Pohár šesti národů v ragby

2. - 18. 2. MS v plaveckých sportech, Dauhá (Katar)

7. - 18. 2. MS v biatlonu, Nové Město n. M.

8. 2. Los fotbalové Ligy národů, Paříž

8. - 11. 2. Švédské hokejové hry, Malmö

15. - 18. 2. MS v rychlobruslení na jednotlivých tratích, Calgary (Kan.)

III Březen

1. - 3. 3. Halové MS v atletice, Glasgow

2. 3. Zahajovací závod MS formule 1, Bahrajn

7. - 10. 3. MS v rychlobruslení, Rotterdam

15. - 16. 3. Závod SP ve freestyle snowboardingu ve Špindlerově Mlýně (slopestyle)

18. - 24. 3. MS v krasobruslení, Montreal

21. a 25. 3. Baráž o fotbalové Euro 2024

21. - 25. 3. Přípravné zápasy před fotbalovým Eurem

IV Duben

12. - 13. 4. kvalifikace B. J. King Cupu tenistek (český tým má jistý postup do finále)

25. - 28. 5. ME v judu, Záhřeb

29. 4. - 5. 5. Czech Hockey Games

V Květen

4. - 26. 5. Cyklistické Giro d´Italia

10. - 26. 5. MS v hokeji, Praha a Ostrava

22. 5. Finále fotbalové Evropské ligy, Dublin

29. 5. Finále fotbalové Konferenční ligy, Atény

24. - 26. 5. Závod SP horských kol v Novém Městě na Moravě

26. 5. - 8. 6. Tenisové Roland Garros, Paříž

28. 5. Zlatá tretra v Ostravě

VI Červen

Česko na Euru Skupina F 18. června: Portugalsko - Česko (Lipsko) 22. června: Baráž C - Česko (Hamburk) 26. června: Česko - Turecko (Hamburk)

1. 6. Finále fotbalové Ligy mistrů, Londýn

5. - 9. 6. Turnaj Pro Tour Elite v plážovém volejbalu v Ostravě

6. - 9. 6. Závod SP ve vodním slalomu v Praze

10. - 16. 6. MS v moderním pětiboji, Čeng-čou (Čína)

14. 6. - 14. 7. Fotbalové EURO, Německo

20. 6. - 14. 7. Copa America, fotbalové mistrovství Ameriky

29. 6. - 21. 7. Cyklistická Tour de France

VII Červenec

1. - 14. 7. Tenisový Wimbledon

8. - 14. 7. ME v moderním pětiboji, Budapešť

20. 7. Start nového ročníku fotbalové ligy

21. - 26. 7. Turnaj WTA Tour v Praze

26. 7. - 11. 8. Olympijské hry, Paříž

28. 7. - 17. 8. ME v bezmotorovém létání, Tábor

VIII Srpen

12. - 18. 8. ME v plážovém volejbalu, Nizozemsko

17. 8. - 8. 9. Cyklistická Vuelta

26. 8. - 8. 9. Tenisové US Open, New York

28. 8. - 8. 9. Paralympijské hry, Paříž

28. 8. - 10. 9. MS horských kol, Pal Arinsal (Andorra)

IX Září

5. - 10. 9. První a druhé zápasy fotbalové Ligy národů

7. - 8. 9. Závod SP v triatlonu v K. Varech

10. - 15. 9. Skupinová fáze Davisova poháru

17. - 19. 9. Úvodní zápasy skupinové fáze fotbalové Ligy mistrů

20. - 22. 9. Závod SP ve sportovním lezení v Praze

20. - 22. 9. Laver Cup tenistů, Berlín

21. - 29. 9. MS v silniční cyklistice, Curych

25. - 26. 9. Úvodní zápasy skupinové fáze fotbalové Evropské ligy

X Říjen

3. 10. Úvodní zápasy skupinové fáze fotbalové Konferenční ligy

10. - 15. 10. Zápasy fotbalové Ligy národů

16. - 20. 10. MS v dráhové cyklistice, Ballerup (Dán.)

17. - 20. 10. MS v triatlonu, Malaga

28. 10. - 3. 11. Tenisový WTA Finals

XI Listopad

11. - 18. 11. Tenisový ATP Finals, Turín

12. - 17. 11. Finálový turnaj B. J. Cupu tenistek, Sevilla

14. - 19. 10. Zápasy fotbalové Ligy národů

28. 11. - 15. 12. ME házenkářek, Rakousko, Maďarsko, Švýcarsko

19. - 24. Finálový turnaj Davisova poháru tenistů, Malaga

XII Prosinec

7. - 15. 12. MS florbalistů, Malmö

8. 12. Závěrečný závod MS formule 1, Abú Zabí

14. - 15. 12. Poslední podzimní kolo fotbalové ligy

26. 12. - 5. 1. 2025 MS hokejistů do 20 let, Ottawa (Kanada)