Penzijní spoření: Jaké změny začnou platit od letošního července

Jedním z negativních dopadů novely je, že klient s penzijkem, kterému byl přiznán starobní důchod, už nebude mít nárok na státní příspěvek. Již vyžádané státní příspěvky do doby, než o penzi požádal, na smlouvě zůstanou, nové už dostávat nebude. Pokud ale důchodce pracuje, může využít možnost odečíst si od základu daně příspěvek již od 1 Kč.

A co se dále mění?

1. Maximální státní příspěvek se zvýší

Dochází k navýšení státních příspěvků z aktuální částky 230 Kč na 340 Kč při měsíčním příspěvku 1 700 Kč. Nově by měl státní příspěvek činit 20 % z měsíčního vkladu. Minimální výše měsíčního příspěvku pro získání státního příspěvku je 500 Kč. Změnu sjednaného měsíčního příspěvku účastníka je potřeba oznámit, nejen zvýšit platbu, například tak, že mohou změnu ohlásit přes portály společností nebo zasláním e-mailu.

2. Přímý převod do nového DPS bude jednodušší

Celý proces se zjednodušuje. Transformované fondy opravdu nejsou pro ty, kteří mají investiční horizont přesahující 10 let. A nyní se můžou jejich účastníci v jednom kroku rozhodnout, do jaké penzijní společnosti přestoupí. Už není třeba mezikrok, kdy musel převod proběhnout nejprve v rámci jedné penzijní společnosti.

3. Daňové odpočty dosahují až 48 000 korun

Za letošní rok bude možné od základu daně odečíst až 48 000 Kč, a to v součtu za všechny produkty spoření na stáří. Tedy zvyšuje se původní maximální hranice, která byla samostatně jen pro penzijko. Nadále platí, že slevu na dani je možné získat na příspěvky přesahující výši pro získání maximálního státního příspěvku. Do 30. června 2024 to jsou příspěvky nad 1 000 korun a od 1. července 2024 nad 1 700 korun.

Maximální roční úspora na dani může tedy být až 7 200 Kč. Nově lze výhodu čerpat ze všech produktů na stáří v součtu – tedy mimo penzijka’ také z dlouhodobého investičního produktu (DIP), pojištění dlouhodobé péče (LTC) a investičního životního pojištění.

4. DIP: nový produkt na trhu

Leden přinesl také úplnou novinku: DIP neboli dlouhodobý investiční produkt. Zpočátku jsem měla obavy zejména z toho, že pokud se něco nepovede, odnesou to všechny produkty na stáří a klienti nebudou rozlišovat, jestli jde o DPS, nebo DIP. Ale dnes vnímám DIP jako vhodný doplněk k DPS. Tedy za sebe doporučuji z každého produktu využít maximum. Nabízí se část příspěvku vložit na penzijko – a využít tak státní příspěvek – a část na DIP, případně do budoucna LTC, a získat možnosti daňového odpočtu, které v součtu na produkty na stáří činí až 48 000 Kč.

5. Minimální spořicí doba se prodlužuje

U nově sjednaných smluv je spořicí doba 10 let. Vedou se diskuse, zda se doba spoření pro převodové smlouvy sčítá i pro daňové účely. V současné chvíli toto není přesně uvedeno v zákoně, pravděpodobně v nejbližší době dojde k upřesnění. V Rentea například v současnosti postupujeme tak, že se doba spoření sčítá jak pro zákon o DPS, tak pro zákon o daních z příjmů.

6. Alternativní fond jako doplněk

Jde o další novinku. Tyto nové typy fondů v doplňkovém penzijním spoření budou moci obhospodařovat penzijní společnosti. Fondy budou mít volnější investiční strategii s ohledem na volbu investičních nástrojů, ovšem za cenu vyššího rizika. Nově tak bude možné do portfolií zahrnout i investice do realit.