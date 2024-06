Vyzkoušeli jsme zaplatit prstenem. Novinku odstartovala v Česku mBank

Placení u pokladen hotovostí se už moc nenosí. Zatímco před pěti lety mělo u sebe 80 procent lidí vždy peněženku s hotovostí, podle posledních dat je to už jen 67 procent. Banky se totiž předhánějí s vychytávkami, jak platit bezhotovostně.

A Češi se novinkám rozhodně nebrání. Stali jsme se obrovskými příznivci platebních karet a řada lidí přišla na chuť i platbám mobilem či chytrými hodinkami.

Vývoj plateb nositelnou elektronikou Platba 2019 2020 2021 2022 2023 Mobilem 19 % 27 % 32 % 39 % 44 % Hodinkami 8 % 10 % 12 % 15 % Zdroj: průzkum Mastercard

Teď přišla doba chytrých platebních prstenů. S touto revoluční novinkou přišla v Česku mBank. „Je úžasné vidět, jak rychle se svět technologicky vyvíjí. Naše mBank společně s partnery Mastercard a Niceboy ONE teď jako první uvádějí na trh revoluční novinku v podobě platebního prstenu,“ říká Paweł Kucharski, generální ředitel mBank v Česku.

Jak prsten oživit, aby začal fungovat

Aktivace prstenu vyžaduje mít v chytrém mobilu dvě aplikace. Kdo chce tuto stylovou platební novinku používat, musí mít běžný účet u mBank. Tedy přesněji mobilní aplikaci mBank a v té si aktivovat virtuální mKartu Svět Mastercard, která je zdarma. Pak je potřeba do mobilu stáhnout i aplikaci Niceboy Pay.Tuto aplikaci jsme podle návodu spárovali s prstenem a v dalším kroku přidali i virtuální mKartu.

Pro zdatné jedince to je hračka, těm méně šikovným to zabere delší čas. Prsten se totiž musí přiložit pod mobil do správného místa a chvíli počkat, až si ho zařízení najde. A při vkládání zabezpečovacích hesel a čísla karty to vyžaduje soustředění. Každopádně prsten se nám podařilo přes počáteční tápání oživit.

A hurá do obchodu. Tedy s podmínkou, že na novém běžném účtu u mBank máme vložený určitý finanční obnos.

Jak s prstenem zacházet, aby zaplatil

Jenomže ouha. První zkušební platba u samoobslužného terminálu neproběhla. Terminál hlásí: „Přiložte platební kartu.“ Nezbývá než po ní sáhnout a zaplatit s ní. Kde se stala chyba, to je otázka.

Každopádně to nevzdávám. V dalším obchodě jiného obchodního řetězce mají modernější terminály. Při platbě dávám ruku v pěst a zkouším zaplatit prstenem podruhé. Tentokrát s větší trpělivostí mířím prstenem na terminál v místě, kde běžně funguje platební karta. A zdařilo se. Terminál hlásí, že platba proběhla. A hlásí to i můj chytrý mobil, což je dobrá zpětná vazba, že z běžného účtu u mBank mi ubylo pár korun.

Chtělo to jen větší trpělivost, správné nasměrování prstenu k platebnímu terminálu a pěst s prstenem držet chvíli v klidu. Tedy žádné máchání jako platební kartou. V několika dalších obchodech už prsten funguje bez chybičky, u starší i těch nejnovějších platebních terminálů. Při placení přitom budím pozornost a zaznamenávám nejrůznější reakce pokladních: „Jak jste to udělala?“… „To jsem ještě neviděl.“ … „Teda, co se ještě nevymyslí?!“

Pohled do historie bezkontaktních plateb

Bezhotovostní platby a digitalizace v bankovnictví probíhá neuvěřitelným tempem. Když se ohlédneme do historie, vůbec první platební kartu vydala u nás v roce 1988 Živnostenská banka, předchůdce dnešní UniCredit Bank. Tehdy šlo o dispoziční kartu k tuzexovému účtu. Jen rok poté vydala platební karty k účtům Česká státní spořitelna (dnešní Česká spořitelna), která v té době uvedla do provozu také první bankomat. Prvními držiteli byli zaměstnanci České státní spořitelny, kteří dostali karty na testování. Třetí kartu v pořadí pak vydala Komerční banka, a to v roce 1992, hned rok na to se připojila i ČSOB.

Dnes běžně platíme i nositelnou elektronikou, ke které se přidal i prsten. Jeho výhodou je, že funguje bez nabíjení energií. Na prstě vypadá elegantně a je vždy po ruce, přesněji na prstu k dispozici. A je prý nezničitelný, jen koupání v moři ve slané vodě se moc nedoporučuje. Placení je podle odborníků bezpečné, při větších platbách nad 500 korun je nutné zadat PIN. „Kdybyste ho náhodou ztratili nebo nemohli najít, stačí si v mobilní aplikaci jednoduše z prstenu odebrat platební kartu, případně ji dočasně deaktivovat,“ vysvětluje Martin Podolák, zástupce generálního ředitele mBank.

Rostoucí obliba placení mobilem, hodinkami a dalšími nositelnými zařízeními je podle odborníků největším trendem poslední doby. „Počet plateb pomocí digitální kopie karty, tedy takzvaného tokenu, se od roku 2021 ztrojnásobil a je evidentní, že zákazníci vyhledávají takové způsoby platby, které jsou pro ně pohodlné, bezpečné, a hlavně mají platební nástroj vždy po ruce. Z našich dat víme, že platební prsteny v lidech vzbuzují zájem a každý čtvrtý by je rád vyzkoušel,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Dá se proto očekávat, že mBank nezůstane první ani poslední bankou, která platby prstenem svým klientům umožňuje. „Jedná se o úplně první produkt podporující nové platební řešení Niceboy Pay a další produkty budou brzy následovat,“ uzavírá Michal Čarný, ředitel společnosti Niceboy ONE.