Česká hořčice se žlutými kvítky okouzlila i Monako a míří na Vídeň

Vyhlášenou hořčici s typickými žlutými kvítky na obalu vyrábí firma ve Břvanech na Lounsku už dvaatřicet let. Receptura z minulého století stále slaví úspěchy, a to nejen v českých regálech a celostátních soutěžích. Jejich hořčice okouzlila i francouzské gurmány. Na německy a rakouský trh vyšle co nevidět hořčici v hliníkové tubě.