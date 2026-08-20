Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Celkem je v kalendáři 13 svátečních dnů, kdy jsou zavřené školy a nemusí se do práce. První leden je totiž jak státním svátkem díky Dnu obnovy samostatného českého státu, tak i svátečním Novým rokem.
Obchody jsou zavřené jen na takzvané velké svátky. Těch je jen sedm. Nový rok 1. ledna, Velikonoční pondělí, Den vítězství 8. května, Den české státnosti 28. září, Den vzniku samostatného českého státu 28. října a 1. a 2. svátek vánoční.
Některý obchody přece jen zůstávají otevřené, například na nádražích a letištích. Omezenou dobu budou mít i rozvážkové služby.
|Státní svátek
|Otevírací doba
|čtvrtek 1. ledna Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|3. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|6. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|pátek 1. května – Svátek práce
|otevřeno
|pátek 8. května – Den vítězství
|zavřeno
|neděle 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|pondělí 6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|pondělí 28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|středa 28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|úterý 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|čtvrtek 24. prosince – Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|pátek 25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|sobota 26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl.
Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.