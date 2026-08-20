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Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních svátků a sedm ostatních svátků. Obchody jsou zavřené jen během některých z nich.

Celkem je v kalendáři 13 svátečních dnů, kdy jsou zavřené školy a nemusí se do práce. První leden je totiž jak státním svátkem díky Dnu obnovy samostatného českého státu, tak i svátečním Novým rokem.

Obchody jsou zavřené jen na takzvané velké svátky. Těch je jen sedm. Nový rok 1. ledna, Velikonoční pondělí, Den vítězství 8. května, Den české státnosti 28. září, Den vzniku samostatného českého státu 28. října a 1. a 2. svátek vánoční.

Některý obchody přece jen zůstávají otevřené, například na nádražích a letištích. Omezenou dobu budou mít i rozvážkové služby.

Otevírací doba obchodů o státních svátcích 2026
Státní svátekOtevírací doba
čtvrtek 1. ledna Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
3. dubna – Velký pátekotevřeno
6. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
pátek 1. května – Svátek práceotevřeno
pátek 8. května – Den vítězstvízavřeno
neděle 5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
pondělí 6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
pondělí 28. září – Den české státnostizavřeno
středa 28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
úterý 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
čtvrtek 24. prosince – Štědrý denotevřeno do 12 hodin
pátek 25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
sobota 26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl.

Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.

Státní svátky 2026

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