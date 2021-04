Vláda bude jednat o otevírání obchodů, služeb i návratu více dětí do škol

Jak počet nakažených s covid-19, tak hospitalizovaných postupně klesá. Vláda bude ve čtvrtek řešit, zda třeba kadeřnictví bude moci mít otevřeno jen pro zákazníky s negativním antigenním testem.

Pro většinu lidí, pro ty ekonomicky aktivní, by to nepředstavovalo zlom. Zaměstnanci, pokud nepracují z domova, se musí již nyní testovat jednou za sedm dnů. Stejně tak se testují žáci prvního stupně, kteří už chodí znovu do školy.

Z obchodů jsou nyní otevřené potraviny, drogerie či lékárny. Minulý týden vláda otevřela obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví a některé služby jako zámečnictví, čistírny či prádelny.



Už v pondělí 26.dubna by se také mohlo vrátit více dětí do mateřských škol. Zatím to ministr zdravotnictví Petr Arenberger od 26. dubna umožnil předškolákům v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, kde je splněn limit pod 100 případů nakažených s covid-19 na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů.

Premiér Andrej Babiš navrhne, aby se mateřské školy otevíraly ne podle čísel za celé kraje, ale okresy.