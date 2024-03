Eurovolby: Strany dolaďují kandidáty, na výsledky si počkáme

Voliči v celé Evropské unii budou rozhodovat o obsazení celkem 720 křesel, tedy o 15 víc než v končícím období. Počet křesel se navyšuje v reakci na demografické změny v Unii. Pro Česko se ale počet mandátů nemění.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. června od 14:00 do 22:00, a v sobotu 8. června od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlasovat může každý občan České republiky starší 18 let i občané jiných členských států EU – za předpokladu, že jsou přihlášeni k trvalému nebo dočasnému pobytu v Česku, a to nejméně 45 dnů před volbami.

V Česku je pro eurovolby pouze jeden volební obvod, tedy lidé z celé země si vybírají ze stejných kandidátů. Každý volič má právo zakroužkováním udělit preferenční hlas, a to až dvěma kandidátům jím volené kandidátky.

Pokud někdo chce volit mimo své trvalé bydliště musí mít voličský průkaz. V eurovolbách nelze volit ze zahraničí.

Voliči v zemích EU půjdou vybírat nové europoslance mezi 6. až 9. červnem. Jednotlivé státy Unie si konkrétní datum voleb stanovují samy, stejně jako podmínky pro volby. V minulých eurovolbách většina obyvatel Unie volila v neděli; proto byly konečné výsledky známy až v noci z neděle na pondělí.

Nováčci i známé tváře

Na uzavření kandidátek zbývá sice ještě měsíc, ale některé strany už mají jasno.

Sociální demokraty povede do voleb Lubomír Zaorálek.

Komunisté chtějí ve volbách postupovat v koalici s dalšími levicovými stranami pod značkou Stačilo!. Ta se hlásí nejen k levici, ale také k vlastenectví. Lídryní bude dosavadní europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná. Na kandidátce je i advokát Ondřej Dostál, který dříve spolupracoval s Piráty jako jejich expert na zdravotnictví.

Kandidátku Zelených povede Johanna Nejedlová – zakladatelka neziskové organizace Konsent, která se zabývá problematikou prevence sexuálního obtěžování a násilí. Zelení by chtěli mít v europarlamentu alespoň dva poslance.

Kandidátku už představili i Svobodní. Ty povede jejich předseda Libor Vondráček. Trojkou je neúspěšný prezidentský kandidát Karel Diviš.

S novou tváří na čele kandidátky přichází SPD. Je jí bývalý europoslanec za Svobodné Petr Mach. Psychiatr Ivan David, který vedl kandidátku minule a uspěl, bude tentokráte dvojkou. Strana bude kandidovat v koalici s Trikolorou.

Lídrem koalice hnutí Přísaha a Motoristů sobě je automobilový závodník Filip Turek a na druhém místě je předsedkyně jihočeské organizace Přísahy Nikola Bartůšek.

Známi jsou i kandidáti parlamentních stran. Lídrem koalice SPOLU je exministr Alexandr Vondra (ODS), za TOP 09 je nejvýše na kandidátce europoslanec Luděk Niedermayer, za lidovce další europoslanec Tomáš Zdechovský.

Na předních místech listiny hnutí STAN budou ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová a někdejší poslanec hnutí Jan Farský.

Piráti sázejí na osvědčené tváře. Z prvních míst kandidují jejich europoslanci Marcel Kolaja, Markéta Gregorová a Mikuláš Peksa.

V čele kandidátky ANO bude bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová.

Eurovolby v roce 2019 vyhrálo hnutí ANO, získalo šest mandátů. Následovala ODS se čtyřmi, Piráti a STAN s TOP 09 se třemi, SPD a lidovci se dvěma mandáty a KSČM s jedním mandátem.