KOMENTÁŘ: Konečně smysluplné eurovolby. Opozice má nabito jako nikdy předtím

Vláda Petra Fialy je podle průzkumu CVVM nejhorší od roku 2013 a věří jí sotva třetina veřejnosti. Z premiéra je dnes popírač vlastních slibů. Sněmovní volby jsou sice plánované až na podzim roku 2025, ale první a nejbližší zkouškou vládní pětikoalice mohou být už volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Na ty se totiž jako nikdy dříve chystá kompletní opozice, jíž hraje do not současná politická, ekonomická i sociální situace.

To bylo v roce 2019, kdy byl svět ve srovnání s dneškem ještě nevinnou štědrovečerní pohádkou. Z Ruska ještě tekl laciný plyn, nikdo skutečně nevěřil v zákaz normálních aut a premiér lidem nezkoušel vysvětlit, proč mají nejdražší elektřinu.