Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů
Filip Turek se narodil v Praze v roce 1985. Vyrostl na pražském sídlišti Jižní Město, což vnímá jako důležitý faktor. Třeba proto, proč se nebojí používat svůj černý humor.
Bakalářský titul získal před více než deseti lety na dnes již neexistující Vysoké škole aplikovaného práva, které ministerstvo školství v roce 2014 zakázalo přijímat další studenty.
Magisterský titul používá od července 2025, kdy dokončil studium na soukromé vysoké škole University College Prague. V diplomové práci se zabýval pohledy Václava Klause na americkou zahraniční politiku.
Turek je nově magistr. Diplomku napsal o postojích Klause vůči intervencím USA
Do širšího povědomí se dostal v posledních několika letech, především pro své razantní postoje k evropské politice a ekologickým regulacím. Známý je svou kritikou programu Green Deal a emisních povolenek. Staví se také proti přijetí eura. Komentování politiky se věnuje od roku 2022.
Podnikatel s automobily
Před vstupem do politiky se zabýval vlastním podnikáním. Zpočátku obchodoval počítači a poté s automobily. Od září 2016 byl jednatelem společnosti Zapper-Club, která nechvalně proslula během covidové pandemie.
Firma nabízela doplňky stravy, které měly nemoci předejít, za což později dostala pokutu od Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta na nekalé praktiky již dříve upozornila. V srpnu 2023 rodinný podnik převzala poslancova sestra.
„Po tragické smrti mé mámy jsem se snažil sestře pomoci a založil s. r. o.,“ reagoval před volbami Turek s tím, že jinak neměl s náplní nic společného. „Zůstal jsem ve firmě nechtěně zapsán. Každopádně jsem z té firmy neměl nikdy ani korunu,“ tvrdí.
Turek líčí v knize, jak zbohatl. „Neříkám ale všechno, mohli by to použít proti mně," říká nový europoslanec
Podle záznamů v obchodním rejstříku nyní Turek zastává pozici jednatele ve dvou dalších firmách. Od roku 2016 řídí společnost Art of Performance, pojmenované dle jednoho ze sloganů využívaných automobilkou Jaguar, která se věnuje dovozu a opravám luxusních vozů.
Poslanec je rovněž jednatelem společnosti Transgas (neplést se stejně nazvaným distributorem plynu ani státním podnikem ČPP Transgas), která se mimo jiné věnuje činnosti zastaváren, servisu automobilů, správě nemovitostí, reklamě nebo poradenství.
Turek vlastní sbírku luxusních automobilů. V návaznosti na svou zálibu již více než dva roky stojí jako zvolený prezident v čele klubu příznivců automobilů Jaguar. Už téměř deset let zastává stejnou funkci rovněž v klubu věnovanému vozům Aston Martin.
Závodní kariéra Filipa Turka
Sám Turek se také opakovaně chlubí svou závodní kariérou, řízením formulí a úspěchy na okruzích, jež neváhal použít v kampaních k volbám. Jeho závodní minulost se však v květnu 2025 stala terčem posměchu v návaznosti na analýzu, již vytvořila dvojice datových novinářů Kateřina Mahdalová a Michal Škop.
V obsáhlém článku rozebrali, že poslancovy úspěchy jsou ve skutečnosti o něco skromnější. „V amatérském Carbonia Cupu absolvoval 16 závodů, většinou proti dvěma soupeřům, přičemž nejčastějším výsledkem bylo poslední místo,“ píšou novináři v článku. Přesto si ze závodů odnesl pětici vítězství. „Vždy nad jediným pravidelným konkurentem ve slabším voze,“ doplňují Mahdalová a Škop.
Vítězství však Turkovi upřít nelze a to ani v oficiální sérii ESET F4 Cup, do které se přesunul v roce 2017. V nejnižší kategorii Formula 4 odjel deset závodů. „Čtyřikrát zvítězil jako jediný jezdec ve své kategorii,“ uvádějí novináři. Turek pro iDNES.cz o pár dní později vysvětil, že různé stroje se na závodní dráze dělí do několika kategorií, i když jedou ve stejnou dobu.
„Ty ostatní formule buď byly klasické, starší, a nebo to byly formule, které byly naopak velmi moderní a měly karbonový monokok. To znamená, v závodním poli těch monopostů bylo třeba dvacet, nebo deset, nebo i třicet. Ale pak se rozkouskovaly do jednotlivých kategorií podle předpisů FIA,“ popsal v rozhovoru na akci „Smažák a káry“ ve středočeských Všenorech v květnu 2025.
Politická kariéra
Turkovo jméno se v souvislosti s volbami do europarlamentu v roce 2024 začalo v médiích objevovat počátkem stejného roku, tehdy ještě hlavně jako známého Ivana Jonáka. Kontaktem s kontroverzním podnikatelem odsouzeným za objednání vraždy své ženy Ludoviky se Turek chlubil.
Až do Jonákovy smrti v roce 2016 mu také finančně pomáhal. „Mám po něm nádherný zbraně. Třeba Colt 1911 série 18 se zakázkovou rukojetí,“ nechal se slyšet v roce 2023.
Na jméno podnikatele a amatérského závodníka vsadila Přísaha Roberta Šlachty, která jej obsadila na čelní místo kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2024. K zisku mandátu mu také pomohlo více než 150 tisíc preferenčních hlasů, které získal od voličů – s více než 170 tisíci jej v kroužkování překonala jen kandidátka ANO Klára Dostálová.
Zvažuji sněmovní volby. Filip Turek o setkání s Muskem i možné kandidatuře
Jako poslanec Evropského parlamentu vstoupil do pravicově populistické frakce a stal se rovněž členem předsednictva frakce Patrioti pro Evropu. Tu v červnu 2024 založili bývalý premiér Andrej Babiš, maďarský premiér Viktor Orbán a bývalý rakouský ministr vnitra Herbert Kickl.
Během svého působení se zaměřoval na otázky průmyslu, klimatických opatření či migrace. V povolebním rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že „Evropa potřebuje velkou rekonstrukci a velký šok.“
Několik měsíců po úspěchu ve volbách do Evropského parlamentu byl na stranickém kongresu v prosinci 2024 jmenován čestným prezidentem Motoristů.
Motoristé představili své desatero i cíle. Chceme porazit ODS, řekl Macinka
O mandát europoslance se statisícovým platem přišel úspěchem ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025. Nahradí jej kolega z koalice Přísahy a Motoristů, bývalý ministr kultury Antonín Staněk, který post převezme jako první z náhradníků. Za Motoristy v EP zůstává ještě Nikola Bartůšek.
Turkovy aféry
Poslanec na sebe v minulosti už několikrát upozornil, a ne vždy v dobrém světle. V červnu 2025, jen několik měsíců před volbami do Sněmovny, přinesl server Page not Found zprávu, že na něj bývalá partnerka podala trestní oznámení. Viní ho ze znásilnění a roky trvajícího týrání.
Turek čelí obvinění ze znásilnění. Mediální lynč před volbami, tvrdí europoslanec
„Vyvracel mi malíčky, pálil mě cigaretami, škrábal mi uši, trhal vlasy a bil mě pěstí do břicha. Když jsem nesplnila jeho očekávání, následovaly další rány a bolest. Bylo to nesnesitelné,“ popsala. Sám Turek však nařčení odmítl s tím, že je považuje za součást očerňování před volbami.
Jen o pár dní později poté na veřejnost unikly e-maily odeslané z Turkovy adresy, ve kterých pisatel násilí přiznává. Politikova reakce vyvolala sérii výhrůžek a útoků vůči autorce textu Apoleně Rychlíkové. Turek sám dříve své fanoušky naváděl k napadení novináře Deníku N Vojtěcha Dobeše.
Provalení dalších excesů však jde přímo na europoslancův vrub. Během letošního dubna například na sociálních sítích sdílel fotografii, která jej zachycuje při jízdě rychlostí přes 200 kilometrů v hodině. Nešlo však o jediný případ – porušováním předpisů se chlubil i dříve. Policie nakonec případ odložila, Turek jen inkasoval pokutu za jízdu bez dálniční známky.
Kontroverze však hlavní tvář Motoristů vyvolala i koncem letošního ledna. Turek na sociálních sítích sdílel více než deset let starou fotografii, na které je zachycen při jízdě autem se zdviženou pravicí. Insignie spojované s nacisty používal při závodění a oslavně se k nim vyjadřoval i na sítích.
Největší pozdvižení vyvolaly screenshoty jeho příspěvků a komentářů na sociálních sítích, které už po volbách v říjnu 2025 zmapoval Deník N. Podle textu používal „otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky“ a také narážky na Hitlera a Mussoliniho.
Turek publikaci svých výroků označil za nestoudnou snahu o diskreditaci a dezinformace. Předseda Motoristů Petr Macinka tvrdí, že jsou Turkovy výroky „nevhodný černý humor“. Kauza vyvolala vlnu kritiky a rovněž zkomplikovala jednání o možné vládě.
