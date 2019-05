Volby do Evropského parlamentu jsou pro většinu Čechů nezajímavé a odtažité. Svědčí o tom i...

Na třicet lidí z Královéhradeckého kraje je zapsáno na kandidátkách voleb do Evropského parlamentu....

Bývalý europoslanec a zakladatel Svobodných Petr Mach se vzdal postu lídra strany pro volby do...

Několik měsíců před podzimními volbami se v kuloárech spekulovalo, že pro volby do Evropského...

Seriál Největší výhrady proti vstupu Česka do Evropské unie měli před patnácti lety komunisté. Členství v...

Podle většiny politiků, kteří se v úterý zúčastnili volební superdebaty iDNES.cz a MF DNES, by...

Do letošních voleb zbývají dva týdny. Velká část voličů, podle některých průzkumů je jich až...

Podívejte se na kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční 20. a 21. října...

Stojí-li vám slon v obýváku, můžete dělat, že ho nevidíte. Nebo křičet, že to nestrpíte. Rozumnější...

Jak pracují čeští europoslanci? Některé není v europarlamentu vidět

6. srpna 2016

V červenci to byly dva roky, co jedenadvacet nově zvolených českých poslanců usedlo do lavic...