Fiala se nechystá do čela Evropské rady. Nevím, kde se ty úvahy berou, tvrdí

Premiér a předseda ODS Petr Fiala odmítl úvahy, že by mohl po volbách do Evropského parlamentu zamířit do evropských struktur, pokud by pro koalici SPOLU nedopadly volby dobře. „Nevím, kde se tyto úvahy berou,“ odvětil na dotaz, zda by v případně špatného volebního výsledku eurokandidátky SPOL, mohl zamířit až do čela Evropské rady.